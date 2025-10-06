México

Sheinbaum anuncia arranque del registro al Sistema de Salud Nacional para enero de 2026

Así será la estrategia del gobierno federal para unificar el sistema de salud en el país

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La presidenta anunció los avances
La presidenta anunció los avances en su estrategia para unificar el sistema de salud en México. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Ejecutivo en México, anunció una nueva propuesta en el ámbito de la salud. Informó que, en 2026, el gobierno impulsará un registro universal, con el que cualquier ciudadano podrá recibir atención médica en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

En “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que el nuevo mecanismo de registro de salud permitirá a todos los ciudadanos recibir atención médica en cualquier institución del sector público, esto sin importar la afiliación original de cada usuario.

Conforme a lo expedido, dicha medida tiene como propósito garantizar que los beneficiarios accedan a tales servicios de forma oportuna y sin restricciones administrativas relacionadas con la institución a la que pertenecen, lo anterior de la mano con una estrategia de inversión en infraestructura hospitalaria.

¿De qué va la estrategia?

La presidenta aclaró que, en enero del próximo año, comenzará el proceso de inscripción para que todos los mexicanos cuenten con un registro en el Sistema de Salud Nacional.

Explicó que cada persona recibirá una credencial, independientemente de si pertenece al ISSSTE, IMSS Bienestar o al IMSS, con el objetivo de facilitar el intercambio de historial médico entre las tres instituciones de salud.

Mexico's President Claudia Sheinbaum delivers
Mexico's President Claudia Sheinbaum delivers a speech marking her first year in office, reporting on government actions included in her first State of the Union address, to supporters and government officials at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, October 5, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

La meta gubernamental es establecer un sistema en el que, desde 2027, las personas reciban atención para la mayoría de las enfermedades en cualquier institución de salud pública, lo anterior sin importar a cuál estén afiliadas los derechohabientes.

Dicho proyecto forma parte de las múltiples iniciativas que Sheinbaum contempla para su administración. En un evento oficial celebrado en el Zócalo, la presidenta informó que este año se han destinado cerca de 850 mil millones de pesos para beneficiar a 32 millones de familias, lo que equivale a un apoyo directo para el 82.4% de los hogares en el país.

En cuanto al sector salud, señaló que se ha logrado un abasto del 90% en los servicios de atención primaria y secundaria. Además, anunció la próxima inauguración de 31 hospitales de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraIMSSSalud en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Crea tu propio jabón líquido casero sin complicaciones con esta receta de Profeco

Esta alternativa sencilla, segura y económica te permite preparar jabón líquido en casa con ingredientes accesibles fáciles de conseguir

Crea tu propio jabón líquido

Sheinbaum descarta amenazas contra Harfuch tras ausencia en eventos patrios: “Tienen que tener medidas de seguridad especiales”

La mandataria federal subrayó que su equipo de seguridad se encuentra en condiciones normales y que no existe ninguna alerta particular sobre el funcionario

Sheinbaum descarta amenazas contra Harfuch

Libros de Amazon México: quién es el autor más leído este 6 de octubre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están sumando a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon México: quién

Sheinbaum responde ante presencia de sindicatos en el Zócalo: “Aquí no hay corporativismo”

La presidenta aclaró que la asistencia de sindicatos y otros grupos al acto fue resultado de una invitación abierta

Sheinbaum responde ante presencia de

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Vicente Guerrero, Baja California

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo de 4.1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sanciona a 8 mexicanos

EEUU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por presunto vínculo con Los Chapitos por suministro de precursores

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas

Disparos en el patio, un homicidio y el contraste con la baja de asesinatos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Adrián Marcelo lanza “chiste” ofensivo contra Abelito tras perder La Casa de los Famosos México: “Se quedó corto”

Las guerreras K-Pop y “Golden” de HUNTR/X arrasan con el ranking de canciones más populares en iTunes

Siete clásicos del terror regresan a la pantalla grande en México: esto debes saber

Edson Zúñiga ‘El Norteño’ se ofreció a pagar la multa de ‘El Chicharito’ tras comentarios machistas

DEPORTES

Quién es el nuevo líder

Quién es el nuevo líder de goleo de la Liga MX tras la jornada 12

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles