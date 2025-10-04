México

IMSS Digital: cómo acceder a tu Cédula de Salud y ver tu información médica en segundos

Permite a los derechohabientes consultar su historial médico, medicamentos, incapacidades y resultados de laboratorio

Por Lorna Huitrón

Guardar
Permite a los derechohabientes consultar
Permite a los derechohabientes consultar su historial médico, medicamentos, incapacidades y resultados de laboratorio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) moderniza la atención a sus derechohabientes con la Cédula Digital de Salud, una herramienta electrónica que permite consultar información médica de los últimos 12 meses desde cualquier dispositivo móvil.

Disponible a través de la app IMSS Digital, esta innovación facilita el acceso a datos médicos de manera rápida, segura y confiable, reduciendo la necesidad de acudir físicamente a una clínica.

¿Qué es la Cédula Digital de Salud?

La Cédula Digital de Salud es un documento electrónico que concentra la información más relevante de tu historial médico. Entre los datos que se pueden consultar se incluyen:

  • Medicamentos recetados, indicando dosis, presentación y duración del tratamiento.
  • Incapacidades otorgadas, con detalles sobre tipo, fechas y número de días.
  • Resultados de laboratorio, acompañados de sus valores de referencia.
  • Signos vitales, como presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura.
  • Somatometría, que incluye peso, talla e índice de masa corporal (IMC).
El IMSS presenta la Cédula
El IMSS presenta la Cédula Digital de Salud, una herramienta que permite a los derechohabientes consultar su historial médico de los últimos 12 meses desde la app IMSS Digital, de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a la clínica

Esta herramienta garantiza que los derechohabientes tengan un control más completo sobre su salud y puedan dar seguimiento a sus tratamientos y estudios desde la comodidad de su hogar.

Cómo acceder a la Cédula Digital de Salud

El proceso para obtener la Cédula Digital de Salud es sencillo y seguro. Para comenzar, los usuarios deben descargar la app IMSS Digital, disponible gratuitamente en Google Play y App Store. Una vez instalada, hay que seguir estos pasos:

  1. Ingresa a la opción “Cédula Digital de Salud”.
  2. Proporciona tus datos personales, incluyendo CURP, correo electrónico válido y número de celular.
  3. Realiza la verificación de identidad, que incluye subir una foto de tu INE vigente y tomarte una selfie para reconocimiento facial.
  4. Accede finalmente con biometría, ya sea por rostro o huella digital.

Este método asegura que únicamente el titular de la información médica pueda consultar su historial, protegiendo los datos personales y reforzando la seguridad de la información.

Beneficios de la Cédula Digital de Salud

Entre las ventajas de esta herramienta se destacan:

  • Acceso 24/7 a tu historial médico.
  • Control de medicamentos y tratamientos sin necesidad de acudir a la clínica.
  • Consulta de incapacidades y resultados de estudios de manera inmediata.
  • Seguridad reforzada mediante biometría facial.
El IMSS presenta la Cédula
El IMSS presenta la Cédula Digital de Salud, una herramienta que permite a los derechohabientes consultar su historial médico de los últimos 12 meses desde la app IMSS Digital, de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a la clínica

Para los derechohabientes del IMSS mayores de 18 años, la Cédula Digital de Salud representa un paso importante hacia la digitalización de los servicios médicos, ofreciendo rapidez, accesibilidad y seguridad en la gestión de su información sanitaria.

Con la Cédula Digital de Salud del IMSS, tener tu historial médico al alcance de tu mano nunca había sido tan fácil. Activarla es un proceso rápido que pone tu salud bajo control, optimizando tanto la experiencia de los pacientes como la eficiencia del sistema de atención médica.

Temas Relacionados

IMSS DigitalCédula de Saludinformación médicadigitalizaciónservicios médicosmexico-noticias

Más Noticias

Muere adulto mayor tras ataque masivo de abejas en Santo Domingo Etla, Oaxaca

Servicios de emergencia acordonaron la zona y atendieron a otros lesionados

Muere adulto mayor tras ataque

Qué es la fruta del monje: el endulzante natural que no eleva el azúcar en la sangre

Su versatilidad y sabor suave la han convertido en una alternativa popular frente a otros edulcorantes

Qué es la fruta del

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

Los tres inmuebles incautados en la capital del estados fueron puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público Federal

Operativo en Durango da con

Fraudes por herencias falsas en México: cómo operan y cómo proteger tu dinero

Los estafadores aprovechan la ilusión de recibir dinero fácil para engañar a sus víctimas

Fraudes por herencias falsas en

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La química y humor que forjaron en La Casa de los Famosos México ahora podría llegar a la máxima fiesta del fútbol, según las peticiones virales de redes

Proponen a Aaron Mercury y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Durango da con

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo deja en el Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Proponen a Aaron Mercury y

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

“Me estoy vitaminando”: Flor Rubio revela la ardua rutina que llevará cuando sea jueza en La Granja VIP

Julio Aguilar responde al supuesto beso de su esposa Mar Contreras con Aldo De Nigris en LCDLFM 2025

Dalilah Polanco y la cifra millonaria que habría ganado por estar en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

César ‘Chelito’ Delgado emula a

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”

Pumas vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025