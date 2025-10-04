IMSS Digital: cómo acceder a tu Cédula de Salud y ver tu información médica en segundos

Permite a los derechohabientes consultar su historial médico, medicamentos, incapacidades y resultados de laboratorio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) moderniza la atención a sus derechohabientes con la Cédula Digital de Salud, una herramienta electrónica que permite consultar información médica de los últimos 12 meses desde cualquier dispositivo móvil.

Disponible a través de la app IMSS Digital, esta innovación facilita el acceso a datos médicos de manera rápida, segura y confiable, reduciendo la necesidad de acudir físicamente a una clínica.

¿Qué es la Cédula Digital de Salud?

La Cédula Digital de Salud es un documento electrónico que concentra la información más relevante de tu historial médico. Entre los datos que se pueden consultar se incluyen:

Medicamentos recetados , indicando dosis, presentación y duración del tratamiento.

Incapacidades otorgadas , con detalles sobre tipo, fechas y número de días.

Resultados de laboratorio , acompañados de sus valores de referencia.

Signos vitales , como presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura.

Somatometría, que incluye peso, talla e índice de masa corporal (IMC).

Esta herramienta garantiza que los derechohabientes tengan un control más completo sobre su salud y puedan dar seguimiento a sus tratamientos y estudios desde la comodidad de su hogar.

Cómo acceder a la Cédula Digital de Salud

El proceso para obtener la Cédula Digital de Salud es sencillo y seguro. Para comenzar, los usuarios deben descargar la app IMSS Digital, disponible gratuitamente en Google Play y App Store. Una vez instalada, hay que seguir estos pasos:

Ingresa a la opción “Cédula Digital de Salud”. Proporciona tus datos personales, incluyendo CURP, correo electrónico válido y número de celular. Realiza la verificación de identidad, que incluye subir una foto de tu INE vigente y tomarte una selfie para reconocimiento facial. Accede finalmente con biometría, ya sea por rostro o huella digital.

Este método asegura que únicamente el titular de la información médica pueda consultar su historial, protegiendo los datos personales y reforzando la seguridad de la información.

Beneficios de la Cédula Digital de Salud

Entre las ventajas de esta herramienta se destacan:

Acceso 24/7 a tu historial médico.

Control de medicamentos y tratamientos sin necesidad de acudir a la clínica.

Consulta de incapacidades y resultados de estudios de manera inmediata.

Seguridad reforzada mediante biometría facial.

Para los derechohabientes del IMSS mayores de 18 años, la Cédula Digital de Salud representa un paso importante hacia la digitalización de los servicios médicos, ofreciendo rapidez, accesibilidad y seguridad en la gestión de su información sanitaria.

Con la Cédula Digital de Salud del IMSS, tener tu historial médico al alcance de tu mano nunca había sido tan fácil. Activarla es un proceso rápido que pone tu salud bajo control, optimizando tanto la experiencia de los pacientes como la eficiencia del sistema de atención médica.