Sheinbaum niega ‘exclusión’ de morenistas en evento y responde: “Son chismes”

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó "La Mañanera del Pueblo". | @Presidencia

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lideró el acto “La Transformación Avanza”, con motivo del primer aniversario de su toma de posesión como titular del Ejecutivo federal, evento ocurrido el 5 de octubre.

Aunque el evento tenía como objetivo presentar los avances del gobierno federal en su primer año, este generó controversia por la presencia de figuras relevantes de Morena, como Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde y Adán Augusto, quienes ocuparon lugares en la segunda y tercera fila, detrás de las vallas próximas al escenario.

En conferencia matutina, la presidenta aclaró que el lugar de los militantes fue únicamente en razón de la organización del evento, por lo que descartó cualquier intención negativa en contra de los miembros del partido.

No obstante, en redes sociales, algunos usuarios relacionaron el acomodo de los partidarios con un incidente ocurrido en 2024, cuando los mismos políticos supuestamente no saludaron o ‘ignoraron’ a la mandataria durante un acto público.

“No hay ningún mensaje”: Sheinbaum aclara

Ante medios, la presidenta de México expresó que la distribución de los funcionarios en el evento del domingo no tuvo ninguna intención particular.

De igual forma, indicó que las versiones sobre supuestos conflictos y diferencias en Morena responden a rumores políticos que buscan afectar al movimiento.

“No tienen nada de malo como se acomoda la gente, no hay ningún mensaje”, enfatizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su Primer Informe de Gobierno, este domingo. Crédito: Cuartoscuro.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, fue de los primeros en pronunciarse sobre la polémica. Tomando con humor las especulaciones que aseguraban que la presidenta los colocó en las segundas y terceras filas, detrás de una valla.

En tono de broma, comentó que los “acorralaron” para evitar repetir el error de 2024, haciendo alusión al episodio anterior. Y aclaró que no lo tomó como un regaño.

Destacó que, la presidenta reconoció el trabajo de los grupos parlamentarios mayoritarios en las reformas a la Constitución y las leyes. Consideró el discurso del Ejecutivo fue claro y contundente, el cual consolida el proceso de transformación, sin distanciarse de lo iniciado por el expresidente López Obrador.