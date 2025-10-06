Huracán Priscilla se intensifica a categoría 1 cerca de Jalisco, ¿cuándo se prevé que alcance categoría 2?

Huracán Priscilla ya es categoría 1 (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance del huracán Priscilla, de categoría 1, en el Océano Pacífico ha provocado condiciones de riesgo en amplias regiones del occidente y sur de México, con registros de lluvias torrenciales y fuertes vientos en varias entidades.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema evolucionó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson la noche del domingo 6 de diciembre y su trayectoria podría llevarlo a intensificarse a categoría.

Imágenes de satélite y proyecciones del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que Priscilla mantiene a las 03:00 horas del 6 de octubre vientos máximos sostenidos de 140 km/h, con rachas de 170 km/h y un desplazamiento rumbo nor-noroeste a 7 km/h.

El centro del huracán se ubica a 395 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 690 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

¿A qué hora sería Priscilla huracán categoría 2?

(Conagua)

La alerta en la zona persiste ante la posibilidad de que Priscilla incremente su potencia y alcance la categoría 2. Según los modelos de pronóstico del SMN, el pico de fuerza del ciclón podría darse entre las últimas horas de lunes 6 y las primeras horas del martes 7 de octubre, antes de que el sistema muestre señales de debilitamiento al aproximarse a tierra firme.

Los efectos previstos sobre los estados costeros incluyen lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Michoacán, lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Jalisco, Colima, Guerrero y Nayarit, y chubascos en zonas de Baja California Sur.

El SMN informó que “las lluvias generadas por el huracán Priscilla podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones, especialmente en áreas bajas”.

Alertas y zonas bajo vigilancia

El impacto del sistema abarca no solo precipitaciones y vientos, sino también oleaje elevado con alturas de 4 a 5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. El aviso de la Conagua mantiene activa la zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. En las zonas costeras de Jalisco, Colima y Michoacán se han registrado ráfagas de viento de 80 a 100 km/h, con pronósticos de que continúen durante la aproximación de Priscilla como huracán de mayor fuerza.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también mantiene monitoreo del fenómeno para advertir sobre cambios en su intensidad, una medida replicada por las autoridades mexicanas para proteger a las poblaciones más expuestas.

El SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil han emitido llamados a la población para evitar zonas de riesgo por deslaves, inundaciones y caída de árboles o anuncios, especialmente en las áreas más afectadas.

Las recomendaciones incluyen mantenerse atentos a los avisos oficiales, consultar el pronóstico actualizado en portales como Conagua y la aplicación móvil ConaguaClima, y seguir las instrucciones de las autoridades estatales y municipales.