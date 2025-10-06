FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales. (Infobae México)

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) cumple 23 ediciones y, como nunca, su alfombra roja se llenará de luminarias internacionales. Del 10 al 19 de octubre de 2025 (con funciones preinaugurales el 9), la capital michoacana será epicentro de un cruce de voces y nacionalidades.

Aquí repasamos los invitados y los eventos más esperados de un encuentro que funde el prestigio, la diversidad y la celebración del séptimo arte.

Jodie Foster: regreso, homenaje y estreno

(Fotografía: Luis Angel H Mora, Infobae México)

La ganadora del Oscar regresa a Morelia para presentar la película Vie privée, dirigida por Rebecca Zlotowski. No es su primera vez en el FICM: en 2023 la actriz recibió el Premio a la Excelencia Artística y la Medalla Filmoteca UNAM, y ofreció una clase magistral que abarrotó la sala. Este año, Foster trae de nuevo su energía y su voz única para el público mexicano.

Juliette Binoche: Premio a la Excelencia Artística

Juliette Binoche, Jury President of the 78th Cannes Film Festival poses on the red carpet as she arrives to attend the closing ceremony of the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 24, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El FICM confirma la presencia de Juliette Binoche como Invitada de Honor y receptora del Premio a la Excelencia Artística, reconocimiento que en años anteriores ha recibido nombres como Alfonso Cuarón, Robert Redford, Claire Denis, Alejandro G. Iñárritu y Francis Ford Coppola. La actriz francesa, una de las más aclamadas de las últimas décadas, presentará el documental In-I: In Motion.

Stellan Skarsgård y el estreno de Sentimental Value

(Foto: Captura Instagram)

Otro esperado invitado es Stellan Skarsgård, protagonista de una carrera que se extiende por más de cinco décadas y que ha brillado bajo la dirección de Lars von Trier o en producciones de Hollywood. Skarsgård llega a presentar Sentimental Value de Joachim Trier, multipremiada en Cannes y candidata noruega a los Oscar 2026.

Kleber Mendonça Filho, Medalla Filmoteca UNAM y película inaugural

Director Kleber Mendonca Filho poses with his Best Director award and with the Best Actor award he received on behalf of Wagner Moura for the film "O Agente Secreto" (The Secret Agent - L'Agent secret) during a photocall after the closing ceremony of the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 24, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El director brasileño Kleber Mendonça Filho será homenajeado con la Medalla Filmoteca UNAM y presentará la película inaugural El agente secreto, celebrada en Cannes 2025 con los premios a Mejor Director y Mejor Actor. Su carrera, marcada por la exploración de lo político y lo cotidiano, lo convierten en una de las voces imprescindibles del cine latinoamericano actual.

Charlas, óperas primas y películas premiadas: más invitados internacionales

La lista de invitados incluye una pluralidad de voces. Estará Cherien Dabis, directora, productora y actriz palestina-estadounidense, quien presentará Lo que queda de ti. La película —que aborda las secuelas generacionales del conflicto palestino-israelí— participará como propuesta de Jordania para el Oscar Internacional y cuenta con la producción ejecutiva de Mark Ruffalo y Javier Bardem.

El FICM también contará con la presencia del director iraní Jafar Panahi, quien presentará It Was Just an Accident, galardonada con la Palma de Oro de Cannes, y a la directora argentina Lucrecia Martel, que presentará Nuestra tierra.

También se suman Oliver Laxe con Sirât, Robin Campillo y Laurent Cantet con Enzo, y Alexandre O. Philippe, que llega con Kim Novak’s Vertigo.

No faltarán tampoco figuras como Tomás Corredor con Noviembre, Javier Espada con el documental Memoria de los Olvidados, Michael Almereyda con John Lilly and the Earth Coincidence Control Office y la enorme Juliette Binoche nuevamente, como invitada doble.

Jurados de talla mundial

Ava DuVernay poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Aude Guerrucci

El festival reúne a personalidades que ejercerán como jurado en distintas secciones competitivas, dotando al FICM de estatura global y diversidad de miradas.

Destacan Ava DuVernay, pionera afroamericana y multipremiada directora; el español Pablo Berger; el productor estadounidense David Linde; Andrea Pallaoro de Italia; la crítica B. Ruby Rich; el romano Andrei Ujică; la curadora Kathy Geritz de EU; el francés Léo Ortuno; el argentino Iván Fund; el peruano Edward Venero; y las mexicanas Fernanda Becerril Chávez, Dinorath Ramírez González y Laura Alderete.

Cineastas únicos: Charlie Kaufman y la gala de How to Shoot a Ghost

Charlie Kaufman presentará su cortometraje HOW TO SHOOT A GHOST en el 23er FICM. (FICM)

El FICM 2025 también contará con la presencia de Charlie Kaufman, el aclamado guionista y director de títulos como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation y Synecdoche, New York.

En esta edición presentará su más reciente cortometraje, How to Shoot a Ghost, tras su estreno mundial en Venecia, y compartirá anécdotas en una charla especial junto a la poeta y guionista Eva H.D.

Una edición para la historia

Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025

Entre óperas primas, documentales, invitados ilustres y películas premiadas en Cannes, Berlín, Venecia y Annecy, el FICM 2025 se posiciona como uno de los festivales más importantes del continente.

La diversidad de voces, la promoción de cine internacional y latinoamericano, la plataforma para el cine emergente y la capacidad de reunir a figuras como Foster, Binoche, Kaufman, Ruffalo, Martel y Panahi, convierten esta edición en una cita obligada.

La edición 23 del FICM se llevará a cabo en la ciudad de Morelia del 9 de octubre al 19 de octubre de 2025.