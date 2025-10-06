Desaparece sacerdote en Guerrero; Diócesis de Chilpancingo-Chilapa pide activar protocolo de búsqueda

El párroco Bertoldo Pantaleón Estrada fue reportado como desaparecido en la comunidad de Mezcala. (Crédito: Visuales IA)

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa informó la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien desempeña su ministerio en la Parroquia de San Cristóbal, ubicada en la comunidad de Mezcala, Guerrero.

En un comunicado difundido este lunes, el obispo José de Jesús González Hernández señaló que se tuvo conocimiento reciente del caso e hizo un llamado urgente a la oración y a la colaboración con las autoridades para dar con su paradero. “Les pido la caridad de rezar por su pronta localización”, expresó el jerarca católico.

El documento detalla que ya se solicitó formalmente la intervención de las autoridades civiles para activar el protocolo de búsqueda y localización del sacerdote. La Diócesis también exhortó a los integrantes del presbiterio y a las comunidades parroquiales a unirse en oración por la seguridad del padre Bertoldo y por el respeto a su integridad física.

“El llamado es a elevar sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”, se lee en el comunicado firmado por el obispo.

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Guerrero informó que el párroco fue visto por última vez el pasado 4 de octubre en la comunidad de Azcala, Guerrero.

La Diócesis pidió a la población mantenerse prudente ante la información que circule sobre el caso y “evitar las especulaciones”, al tiempo que instó a conservar un espíritu de esperanza y unidad en medio de la incertidumbre.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades estatales y federales no habían emitido declaraciones oficiales sobre la desaparición del sacerdote ni sobre las acciones de búsqueda en curso.

El padre Bertoldo Pantaleón Estrada forma parte del clero de la región Centro de Guerrero, una de las zonas más afectadas por hechos de violencia en los últimos años. Su desaparición ocurre en un contexto en el que distintas organizaciones religiosas han expresado preocupación por la seguridad de sacerdotes y agentes de pastoral en comunidades rurales del estado.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa concluyó su mensaje reiterando la petición a los fieles de “mantener la confianza en Dios y en las autoridades competentes para que el sacerdote sea hallado con vida”.