Asesinan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar en Guerrero

Primeros reportes indican que se trató de un ataque a balazos (X/@azucenau)

Autoriades estatales de Guerrero confirmaron el asesinato de Hossein Nabor Guillén, quien se desempeñaba como subsecretario del Bienestar en la entidad.

Durante el 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el inicio de indagatorias por el ataque en contra del funcionario. Los primeros informes señalan que Nabor Guillén fue atacado a balazos en inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein “N”, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero", escribió la institución en sus redes sociales.

De igual manera, la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo expresó sus condolencias para la familia del hombre asesinado.

(Facebook/Sara Salinas Bravo)

“Lamento profundamente el fallecimiento del Lic. Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, y quien fuera un gran Amigo y Extraordinaria Persona", escribió la alcalde en su cuenta de Facebook.

La víctima fue presidente municipal de Tixtla.

Imágenes compartidas por medios locales muestran a diversos agentes de seguridad en el sitio donde fue atacado el funcionario.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...