México

Asesinan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar en Guerrero

La FGE inició una investigación por homicidio calificado, hechos ocurridos en Tixtla

Por Luis Contreras

Guardar
Primeros reportes indican que se
Primeros reportes indican que se trató de un ataque a balazos (X/@azucenau)

Autoriades estatales de Guerrero confirmaron el asesinato de Hossein Nabor Guillén, quien se desempeñaba como subsecretario del Bienestar en la entidad.

Durante el 2 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el inicio de indagatorias por el ataque en contra del funcionario. Los primeros informes señalan que Nabor Guillén fue atacado a balazos en inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein “N”, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero", escribió la institución en sus redes sociales.

De igual manera, la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo expresó sus condolencias para la familia del hombre asesinado.

(Facebook/Sara Salinas Bravo)
(Facebook/Sara Salinas Bravo)

“Lamento profundamente el fallecimiento del Lic. Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, y quien fuera un gran Amigo y Extraordinaria Persona", escribió la alcalde en su cuenta de Facebook.

La víctima fue presidente municipal de Tixtla.

Imágenes compartidas por medios locales muestran a diversos agentes de seguridad en el sitio donde fue atacado el funcionario.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

GuerreroTixtlaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

El equipo nipón llega con convocatoria europea y clasificación asegurada al Mundial 2026

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán

Tres hierbas que puedes usar para combatir y reducir la apariencia de las varices

Sus propiedades curativas puedes ayudar a combatir esta condición

Tres hierbas que puedes usar

AICM advierte sobre retrasos en vuelos por lluvia en CDMX este 2 de septiembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja en la CDMX

AICM advierte sobre retrasos en

Cuáles son las propiedades curativas del agua de papaya con chía en ayunas

Esta bebida es refrescante y saludable

Cuáles son las propiedades curativas

Desmiente Hugo Aguilar la supuesta cena de ministros en restaurante de lujo en Polanco

Aclaró que su labor en la SCJN se mantuvo centrada en el trabajo tras la jornada de toma de protesta

Desmiente Hugo Aguilar la supuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Américo Villarreal, gobernador

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro denuncia públicamente amenazas

Joanna Vega-Biestro denuncia públicamente amenazas por parte de los fans de Aldo de Nigris

Se burlan de Adrián Di Monte por autonombrarse “el eliminado más querido de La Casa de los Famosos México”

La Casa de los Famosos México En vivo Hoy 2 de septiembre: Aldo se avergüenza de haber llorado por Abelito en la Gala de Eliminación

Emiliano Aguilar lanza dardo contra Christian Nodal tras ventilarse las nuevas declaraciones de Cazzu

Belinda relata su encuentro con Bad Bunny en Puerto Rico y reacciona a su disco que el reggatonero tenía de niño

DEPORTES

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas

Mauricio Sulaimán explota contra Netflix por la transmisión de la pelea Canelo vs Crawford

Oficial, Piero Quispe causa baja de los Pumas de la UNAM

¿Cuándo regresará la Liga MX para la jornada 8 del Apertura 2025?