Beca Rita Cetina 2025: este domingo finaliza el registro para recibir mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

La finalidad de este programa social es que las alumnas y alumnos de este nivel educativo escolar no tengan que abandonar sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar con esta etapa de su vida académica.

El objetivo es que los menores de edad puedan comprar diferentes artículos como libros, alimentos, artículos de papelería, uniformes, útiles escolares o lo que les sea necesario para no abandonar sus estudios de secundaria.

De manera bimestral, los menores de edad reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Desde el pasado lunes 1 de septiembre se abrió el registro para quienes quisieran incorporarse a este programa social y recibir un total de mil 900 pesos bimestrales.

El proceso concluiría el pasado martes 30 de septiembre, pero se amplió hasta este domingo 5 de octubre, de acuerdo con información de las dependencias encargadas de los registros y trámites de este programa social federal.

Por ello, queda poco tiempo para poder realizar el trámite, el cual principalmente va dirigido a aquellos estudiantes que acaban de ingresar a secundarias públicas, es decir, que pasaron de sexto de primaria a primer año de este grado educativo escolar.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Creación de la Cuenta Llave MX y documentos para registro de la Beca Rita Cetina 2025

Previo a al registro oficial es importante crear la cuenta Llave MX para posteriormente llevar a cabo el registro de la Beca Rita Cetina.

Una vez que ya se haya realizado la cuenta Llave MX del futuro beneficiario, se deberá hacer el proceso de inscripción en el sitio web oficial, donde se deberá tener a la mano y cargar algunos documentos.

Esto es lo que debes tomar en cuenta sobre la entrega de documentos para la Beca Rita Cetina. Foto: X/@Julio_LeonT.

Es importante contar con estos documentos digitalizados:

De la madre, padre o tutor

- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

- Número de celular activo

- Correo electrónico vigente

- Identificación oficial (INE o pasaporte)

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

- CURP del menor

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la SEP y demás.