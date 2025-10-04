México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Aún hay registros abiertos para recibir 1,900 pesos bimestrales?

El programa abrió un nuevo periodo de inscripciones desde el pasado 15 de octubre

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es una de las iniciativas sociales impulsadas por el gobierno de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025, destinada a ofrecer apoyo a estudiantes de nivel básico que asisten a escuelas públicas en el país.

Durante la primera fase, el programa ha focalizado sus acciones en alumnos de secundaria, quienes reciben un incentivo económico bimestral de $1.900. Existe la previsión de que, en 2026, el alcance del beneficio se extienda a niñas y niños que cursan primaria y, en una etapa subsiguiente, también abarque a quienes asisten a preescolar.

Respecto a la modalidad de entrega, las autoridades han detallado que la transferencia se efectúa de manera directa por medio de la Tarjeta Bienestar, con el objetivo de garantizar que los recursos se entreguen sin intervención de terceros y asegurar así la transparencia y eficiencia en la recepción de la ayuda.

¿Aún hay registros para la Beca Rita Cetina?

Sí, aún hay registros para la Beca Rita Cetina, pues cabe recordar que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el periodo de inscripciones se cerrará hasta el 5 de octubre.

“Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca Rita Cetina hasta el domingo 05 de octubre”, indicó la dependencia Julio León, titular de la dependencia.

El registro en línea a la beca se realiza a través de la página www.becaritacetina.gob.mx y se necesitará tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

Para cualquier duda o aclaración, las autoridades del programa ponen a disposición el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), así como las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Datos que se deben tener en cuenta para registrarse a la Beca Rita Cetina

Cabe señalar que uno de los requisitos fundamentales para inscribirse en la Beca Rita Cetina consiste en que madres, padres o tutores comprueben que la CURP de los menores figure como certificada, mostrándose en el documento la frase: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. En caso de que esta nota no esté presente, la CURP no se considera certificada y deberá regularizarse antes de iniciar el trámite para la beca. Además, para efectuar el registro, los interesados deben contar con la Llave MX, un sistema digital que facilita y optimiza los procedimientos relacionados con programas sociales en futuras gestiones.

