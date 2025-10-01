México

Beca Rita Cetina 2025: amplían día para realizar el registro y esta es la nueva fecha límite

El periodo de inscripciones para que más estudiantes de secundaría se integren comenzó desde el pasado 15 de septiembre

Por César Márquez

Guardar
La Beca Rita Cetina es una de
La Beca Rita Cetina es una de las iniciativas sociales creadas por el gobierno de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum

La Beca Rita Cetina es una de las iniciativas sociales creadas por el gobierno de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025, orientada a brindar apoyo a estudiantes de nivel básico inscritos en alguna escuela pública nacional.

La primera etapa del programa ha estado dirigida exclusivamente a alumnos de secundaria, quienes reciben un estímulo económico bimestral de 1,900 pesos. Para 2026, el plan contempla extender el beneficio a niñas y niños de primaria y, en una fase posterior, a estudiantes de preescolar.

En cuanto al procedimiento de entrega, las autoridades han precisado que la transferencia del apoyo se realiza directamente a través de la Tarjeta Bienestar, con la finalidad de asegurar que los recursos lleguen sin intermediarios, fortaleciendo la transparencia y la eficacia en la recepción del beneficio.

¿Cuál es la nueva fecha Límite a la Beca Rita Cetina?

Julio León, quien es Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, informó que se extenderá el periodo de registros a la Beca Rita Cetina hasta el próximo 5 de octubre e indicó que no quiere que ningún alumno de secundaria se quede sin participar en el programa. Y es que cabe recordar que en un principio se había establecido que las inscripciones se llevarían del 15 al 30 de septiembre.

“Queremos que ningún estudiante de secundaria pública se quede sin beca, por eso extendimos el registro a la Beca Rita Cetina hasta el domingo 05 de octubre”, escribió León.

Para cualquier duda o aclaración, las autoridades del programa ponen a disposición el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), así como las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Se extenderá el periodo de
Se extenderá el periodo de registros a la Beca Rita Cetina hasta el próximo 5 de octubre (X@Julio_LeonT)

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

El registro a la beca se realiza a través de la página www.becaritacetina.gob.mx y se necesitará tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor
Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Para acceder al registro de la Beca Rita Cetina, resulta imprescindible que los solicitantes dispongan de la Llave MX, mecanismo digital diseñado para simplificar y acelerar futuros trámites vinculados a programas sociales. Además, se exige que madres, padres o tutores verifiquen que la CURP de sus hijos está debidamente certificada. Al descargar el documento, debe visualizarse la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esa anotación no aparece, el documento carece de certificación y será obligatorio corregirlo antes de iniciar la gestión de la beca.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesRegistrosBecas Benito JuárezAlumnos de secundariamexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de Edomex detiene a tres por secuestrar a hombre en la autopista México-Pachuca

Los sujetos ya fueron sentenciados y tendrán que pagar indemnización a la víctima

Fiscalía de Edomex detiene a

Edad más común para divorciarse aumenta en México, según el INEGI

La separación legal en el país se ha transformado y sólo se redujo en 2020

Edad más común para divorciarse

Los cinco alimentos que eliminan la placa de colesterol comprobado de manera científica

Su consumo regular se asocia con menor riesgo de infartos y otros problemas cardiovasculares

Los cinco alimentos que eliminan

Cuál fue el origen de Culiacán, la ciudad que hoy es asediada por la violencia

El pasado indígena y la riqueza cultural de la capital sinaloense contrastan con la inseguridad y la presencia de grupos criminales en la región

Cuál fue el origen de

Licencia de Conducir Edomex 2025: unidades móviles que estarán esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

La iniciativa busca agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos de los mexiquenses

Licencia de Conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Peque” y

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

ENTRETENIMIENTO

Conoce los 10 podcast que

Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

Los Extraños: Capítulo 2: esta es la clasificación final con la que se estrenará en todos los cines la cinta de terror

Feria del Pozole 2025: dónde y cuándo disfrutar de gran variedad de este plato típico

Poncho le exige a las fans de Aarón Mercury que ahora voten por Aldo de Nigris: “Aunque se molesten”

Poncho de Nigris llama “vendida” a Wendy Guevara por su manera de conducir La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

FIFA revela fecha en que

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial