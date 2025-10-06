México

Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México

La conductora de Hoy criticó el orden de la final y celebró la autenticidad del ganador Aldo de Nigris con un emotivo mensaje

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Andrea Legarreta explota porque Dalilah
Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La Gran Final de La Casa de los Famosos México no estuvo exenta de controversia y emotividad. Luego de semanas de especulación y con el ambiente cargado de teorías sobre supuestas irregularidades, la decisión de los lugares finales terminó por dividir a la audiencia y a figuras del espectáculo, como Andrea Legarreta.

La conductora de Televisa no dudó en expresar su desacuerdo tras el inesperado tercer puesto de Abelito y el ascenso de Dalilah Polanco al segundo lugar.

La tensión se apoderó del foro tras la salida escalonada de los finalistas: primero fue Mar Contreras quien quedó en quinta posición; le siguió Shiky, quien ocupó el cuarto. Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando Galilea Montijo dio a conocer que Abelito obtenía el tercer lugar, dejando el podio absoluto para Aldo de Nigris y Dalilah Polanco, nombres que desde días antes se perfilaban como favoritos, aunque no necesariamente en ese orden.

Abelito se coronó como el
Abelito se coronó como el tercer lugar. (ViX)

Si bien el triunfo de Aldo de Nigris generó lágrimas y emoción —él mismo rompió en llanto al saber que su inseparable amigo Abelito no estaba a su lado en la batalla final—, el lugar de Dalilah Polanco fue rápidamente cuestionado por fans y personalidades como Andrea Legarreta.

La conductora del programa Hoy compartió en sus historias de Instagram la imagen del momento en que Abelito fue anunciado como tercer lugar y escribió: “Ellos eran el 1,2!!!! Noooo Abelito!!! Como tercero??!!!!! Neta?!!!!”

El mensaje de Legarreta, respaldado por decenas de comentarios en redes, funcionó como una indirecta clara hacia Dalilah Polanco, a quien muchos han calificado como “la protegida” de la temporada y cuyo avance a la cúspide sigue siendo debatido.

Qué dijo el papá de
Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada” (Foto: Televisa)

La conductora se mostró también visiblemente conmovida al ver el triunfo de Aldo de Nigris, celebrando su desempeño y autenticidad: “Merecidísimooooo GRAN chavo!!! @aldotdenigris”.

La indignación por la posición de Abelito no es casual: desde el arranque del reality, el influencer se ganó el cariño del público por su actitud positiva y sincera, lo que llevó a no pocos a pensar que formaría el 1-2 junto a Aldo, integrantes del popular “Team Noche”. Sin embargo, la decisión final volvió a encender las sospechas sobre el sistema de votación y el verdadero peso de la audiencia en la competencia.

Mientras la polémica sobre los resultados finales no se apaga, queda claro que La Casa de los Famosos México cerró su temporada coronando a Aldo y dejando a Dalilah Polanco y Abelito en el centro de un debate que promete alargarse en las redes mucho después de haber apagado las luces de la casa.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025Dalilah PolancoAbelitorealityredes socialesHOYmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar tapioca al coco, una receta nutritiva por sus vitaminas y propiedades

Este postre es libre de gluten por lo que se posiciona como una opción ligera y refrescante, siendo perfecta para experimentar con texturas y sabores nuevos

Cómo preparar tapioca al coco,

Cómo utilizar la flor de cempasúchil como repelente natural de insectos

Esta planta posee cualidades que ayudan a ahuyentar plagas como mosquitos, moscas, cucarachas y hormigas

Cómo utilizar la flor de

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

A qué hora juegan los

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

Galilea Montijo anunció la inédita cifra ante los finalistas y confirmó la llegada de una cuarta temporada para el reality

La Casa de los Famosos

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Agentes municipales fueron captados discutiendo con civiles durante fiestas patronales, lo que generó indignación en redes sociales y abrió una investigación interna

Policías de Tonalá protagonizan pleito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías de Tonalá protagonizan pleito

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas en Durango

Disparos en el patio, un homicidio y el contraste con la baja de asesinatos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

ENTRETENIMIENTO

¿Aldo de Nigris puede compartir

¿Aldo de Nigris puede compartir el premio de LCDLFM con Abelito? Esto sabemos

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional

Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada”

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero”

DEPORTES

A qué hora juegan los

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil