Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La Gran Final de La Casa de los Famosos México no estuvo exenta de controversia y emotividad. Luego de semanas de especulación y con el ambiente cargado de teorías sobre supuestas irregularidades, la decisión de los lugares finales terminó por dividir a la audiencia y a figuras del espectáculo, como Andrea Legarreta.

La conductora de Televisa no dudó en expresar su desacuerdo tras el inesperado tercer puesto de Abelito y el ascenso de Dalilah Polanco al segundo lugar.

La tensión se apoderó del foro tras la salida escalonada de los finalistas: primero fue Mar Contreras quien quedó en quinta posición; le siguió Shiky, quien ocupó el cuarto. Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando Galilea Montijo dio a conocer que Abelito obtenía el tercer lugar, dejando el podio absoluto para Aldo de Nigris y Dalilah Polanco, nombres que desde días antes se perfilaban como favoritos, aunque no necesariamente en ese orden.

Abelito se coronó como el tercer lugar. (ViX)

Si bien el triunfo de Aldo de Nigris generó lágrimas y emoción —él mismo rompió en llanto al saber que su inseparable amigo Abelito no estaba a su lado en la batalla final—, el lugar de Dalilah Polanco fue rápidamente cuestionado por fans y personalidades como Andrea Legarreta.

La conductora del programa Hoy compartió en sus historias de Instagram la imagen del momento en que Abelito fue anunciado como tercer lugar y escribió: “Ellos eran el 1,2!!!! Noooo Abelito!!! Como tercero??!!!!! Neta?!!!!”

El mensaje de Legarreta, respaldado por decenas de comentarios en redes, funcionó como una indirecta clara hacia Dalilah Polanco, a quien muchos han calificado como “la protegida” de la temporada y cuyo avance a la cúspide sigue siendo debatido.

La conductora se mostró también visiblemente conmovida al ver el triunfo de Aldo de Nigris, celebrando su desempeño y autenticidad: “Merecidísimooooo GRAN chavo!!! @aldotdenigris”.

La indignación por la posición de Abelito no es casual: desde el arranque del reality, el influencer se ganó el cariño del público por su actitud positiva y sincera, lo que llevó a no pocos a pensar que formaría el 1-2 junto a Aldo, integrantes del popular “Team Noche”. Sin embargo, la decisión final volvió a encender las sospechas sobre el sistema de votación y el verdadero peso de la audiencia en la competencia.

Mientras la polémica sobre los resultados finales no se apaga, queda claro que La Casa de los Famosos México cerró su temporada coronando a Aldo y dejando a Dalilah Polanco y Abelito en el centro de un debate que promete alargarse en las redes mucho después de haber apagado las luces de la casa.