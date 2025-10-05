Tras escándalos en 1er año de gobierno, Sheinbaum advierte: “Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia”

Mexico's President Claudia Sheinbaum gestures on stage, on the day she delivers a speech marking her first year in office, reporting on government actions included in her first State of the Union address, to supporters and government officials at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, October 5, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El 5 de octubre, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó ante miles de asistentes en un evento para conmemorar el primer aniversario desde que asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta dirigió su mensaje durante el evento denominado “La Transformación Avanza”, centrado en presentar los resultados de su gobierno luego de recorrer los 32 estados del país como parte de su gira de trabajo.

En su discurso, la mandataria aprovechó la conmoción para reafirmar su cercanía política con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la continuidad en los principios de la Cuarta Transformación.

Como parte de ello, señaló que enfrenta críticas por parte de la oposición, a las que atribuyó intentos de desacreditar el rumbo del gobierno. También reiteró su compromiso con la actual administración y delineó las directrices que seguirá en los próximos años de su sexenio.

Sheinbaum rinde balance de resultados

Ante simpatizantes, la titular del Ejecutivo subrayó que en el México actual la honestidad se ha convertido en norma a seguir. Reafirmó que quienes traicionan o le roban al pueblo deberán asumir las consecuencias legales.

“El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad, los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en Programas de Bienestar y en obras estratégicas”, apuntó.

Confetti falls as Mexico's President Claudia Sheinbaum arrives to deliver a speech marking her first year in office, reporting on government actions included in her first State of the Union address, to supporters and government officials, at Zocalo Square, in Mexico City, Mexico, October 5, 2025. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Información en desarrollo...