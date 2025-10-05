Morena refuerza llamado para acudir a primer informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo este domingo

Claudia Sheinbaum anuncia documental sobre primer año como presidenta, destaca distintos aspectos Crédito: Claudia Sheinbaum

La convocatoria para el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido reiterada en las últimas horas por la dirigencia nacional de Morena, que este viernes llamó de nuevo a la ciudadanía a participar en el acto masivo previsto para este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde la cuenta oficial del partido se invitó a la ciudadanía a través del siguiente mensaje: “Acompañemos a nuestra Presidenta en el cierre de la gira nacional de rendición de cuentas, una celebración de los 7 años de transformación y del inicio del segundo piso de la 4T”.

Por su parte, en redes sociales y a través de un video, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, solicitó a la población que acuda al histórico recinto capitalino a las 11:00 horas, momento en el que la presidenta Sheinbaum rendirá su primer informe a un año de haber asumido el cargo.

La dirigente nacional del partido oficialista dijo de manera precisa: “Invitamos a todas y todos a acompañar a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo, 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México”, expresó Luisa María Alcalde a través de un mensaje difundido en video. “Vamos todas y todos a acompañarla a su primer informe de gobierno” resaltó.

La convocatoria también fue replicada desde las cuentas de distintos políticos morenistas. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados en Morena, escribió en su X: “Mañana acompañaremos a la Presidenta en el informe de su primer año de gobierno. Nos reuniremos en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11:00 horas para expresarle nuestro respaldo y decirle que no está sola. Una gran presidenta que defiende la nación con dignidad y firmeza”.

Morenistas refuerzan llamado para asistir a evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de CDMX. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Con el lema “La transformación avanza”, el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez, compartió uno de los carteles de convocatoria para la ciudadanía: “Vamos todas y todos, seamos parte de este momento histórico”.

Principalmente en redes sociales el llamado morenista se ha reforzado con mensajes que muestran apoyo a la presidenta y su gestión, de igual forma la dirigente del partido guinda reforzó su mensaje en la visita el día de ayer en Baja California:

“Acompañaremos a la Presidenta de México en su primer informe de gobierno al pueblo de México, la primera mujer Presidenta de nuestra patria, que nos ha hecho sentir profundamente orgullosos de todo lo que se ha logrado”.