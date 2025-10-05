México

Señal de “Juegos del Hambre”: opositores incitan a protestar en el cierre del primer informe de Sheinbaum

Usuarios en redes sociales llaman a empleados públicos a manifestarse durante el evento de presidencia levantando tres dedos, buscando evidenciar presiones laborales y expresar rechazo a prácticas políticas

Por Merary Nuñez

Juegos del hambre en 1°
Juegos del hambre en 1° Informe Gubernamental. (Cuartoscuro/Netflix)

El mensaje difundido por diversas cuentas en redes sociales como la de México a la Derecha en X convoca a trabajadores estatales que hayan sido obligados a asistir a un mitin de Claudia Sheinbaum a realizar una protesta simbólica.

El texto propone levantar tres dedos durante el evento, emulando el gesto de icónico de la película “Los Juegos del Hambre”, con el objetivo de visibilizar que su presencia responde a una coacción y como señal de rechazo “al autoritarismo zurdista”.

Esto porque, según cuentas como Minuto Crítico, empleados de gobierno fueron obligados a asistir al evento con un acompañante encabezado por la presidenta Sheinbaum en la plancha del Zócalo capitalino.

La publicación califica la acción como “pacífica y muy simbólica”, asegurando que podría contribuir a desmentir una supuesta percepción de apoyo masivo a Morena.

El mensaje incluye expresiones de fuerte descalificación política hacia el partido gobernante y advierte a los posibles participantes que, en caso de ser descubiertos, recurran a excusas para proteger su seguridad, subrayando: “Su libertad vale más que nada”.

CRÉDITO: X(@MexicoalDerecha)
CRÉDITO: X(@MexicoalDerecha)

5 de octubre: Sheinbaum cierra su recorrido en la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum cumple
La presidenta Claudia Sheinbaum cumple un año como jefa del Estado mexicano. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México provocará cierres viales y ajustes en el transporte público en el centro de la Ciudad de México este domingo 5 de octubre, con el evento programado para iniciar a las 11:00 horas y una concentración masiva en el Zócalo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) restringirá el acceso vehicular en calles cercanas a la Plaza de la Constitución, permitiendo únicamente el paso peatonal en vías como 5 de Febrero, José María Pino Suárez, 16 de Septiembre y Francisco I. Madero. Estos cierres suelen comenzar horas antes del evento y se mantienen hasta que los asistentes se retiran.

El Metro de la Ciudad de México suspenderá temporalmente el servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recomienda utilizar estaciones alternativas como Pino Suárez y Allende de la misma línea, así como San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes, que conectan con otras rutas.

Para automovilistas, la SSC y el STC sugieren emplear rutas alternas como Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida de los Insurgentes, José María Izazaga, Avenida Chapultepec y Circuito Interior para evitar retrasos por la movilización de simpatizantes y personal de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han publicado la lista definitiva de calles afectadas ni los horarios de reapertura, por lo que se recomienda a peatones y conductores anticipar sus traslados y consultar fuentes oficiales la mañana del domingo.

No se reportan cierres adicionales de estaciones de Metro más allá de Zócalo/Tenochtitlan, aunque persiste la recomendación de monitorear los avisos oficiales durante el desarrollo del informe.

