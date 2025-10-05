México

Priscilla se convirtió en huracán categoría 1: esta es la velocidad a la que se desplaza

El ciclón se ubica frente a las costas de Jalisco, por lo que se prevén lluvias torrenciales

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Esta imagen de satélite de
Esta imagen de satélite de la NOAA tomada a las 5:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, del sábado 4 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Priscilla en el Océano Pacífico este frente a la costa de México. (NOAA vía AP)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre, la tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Detalló que el centro del ciclón se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Priscilla registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a una velocidad de 6 km/h, lo cual indica que se mueve lentamente.

Con este ciclón se alcanza el número mínimo de ciclones pronosticados para 2025 por del Servicio Meteorológico, que fijó una actividad entre 16 y 20 sistemas durante la actual temporada de huracanes.

Conagua emitió una alerta por
Conagua emitió una alerta por el huracán Priscilla. FOTO: Conagua SMN

Conagua emite alerta por el huracán Priscilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Se esperan lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y el oeste de Michoacán, precipitaciones intensas de 75 a 150 mm en la costa y el este de Jalisco, así como en Colima y el oeste y costa de Guerrero. En Nayarit se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Las costas de Jalisco, Colima y Michoacán registrarán oleaje de 4 a 5 metros de altura, mientras que en el occidente de Guerrero se esperan olas de 2,5 a 3,5 metros.

El huracán Priscilla avanza a
El huracán Priscilla avanza a una velocidad de 6 kilómetros por hora. FOTO: Conagua SMN

Además, se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Los vientos previstos pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Se recomienda a la población atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Temas Relacionados

Huracán PriscillaTormenta TropicalCiclón PriscillaClimaSMNmexico-noticias

Más Noticias

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

El ex jugador permanecerá en prisión preventiva a la espera de su audiencia

Omar “N”, ex futbolista de

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 5 de octubre

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

¿Cuántos cigarros equivalen a un puro?

Comparar estos productos revela diferencias en composición, cantidad de tabaco y exposición a sustancias tóxicas

¿Cuántos cigarros equivalen a un

Sheinbaum bautizó esta ruta como el Tren del Golfo de México

En su sexenio se propone construir 3 mil kilómetros de nuevas vías

Sheinbaum bautizó esta ruta como

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre

Los finalistas están viviendo las últimas horas en el reality y en la noche se dará a conocer al favorito del público

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomenudeo en CDMX: persecución y

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre

Filtran lista completa de los participantes de La Casa de los Famosos México 4 y causa furor en redes

Shiki sorprende al revelar sus planes con el premio de 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 3 en caso de ganar

Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

DEPORTES

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video

Se filtran primeras imágenes de Omar “N”: Fiscalía dicta prisión preventiva por presunto abuso sexual

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual