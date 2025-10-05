Priscilla se convirtió en huracán categoría 1: esta es la velocidad a la que se desplaza

Esta imagen de satélite de la NOAA tomada a las 5:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, del sábado 4 de octubre de 2025, muestra la tormenta tropical Priscilla en el Océano Pacífico este frente a la costa de México. (NOAA vía AP)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 15:00 horas de este domingo 5 de octubre, la tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Detalló que el centro del ciclón se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Priscilla registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a una velocidad de 6 km/h, lo cual indica que se mueve lentamente.

Con este ciclón se alcanza el número mínimo de ciclones pronosticados para 2025 por del Servicio Meteorológico, que fijó una actividad entre 16 y 20 sistemas durante la actual temporada de huracanes.

Conagua emitió una alerta por el huracán Priscilla. FOTO: Conagua SMN

Conagua emite alerta por el huracán Priscilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene activa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Se esperan lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en la costa y el oeste de Michoacán, precipitaciones intensas de 75 a 150 mm en la costa y el este de Jalisco, así como en Colima y el oeste y costa de Guerrero. En Nayarit se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm.

Las costas de Jalisco, Colima y Michoacán registrarán oleaje de 4 a 5 metros de altura, mientras que en el occidente de Guerrero se esperan olas de 2,5 a 3,5 metros.

El huracán Priscilla avanza a una velocidad de 6 kilómetros por hora. FOTO: Conagua SMN

Además, se pronostican rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Los vientos previstos pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Se recomienda a la población atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.