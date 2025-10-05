Fallo en boletaje, pelea en Isla de las Estrellas y auto dañado: los disturbios de las Fiestas del Sol en Mexicali

Largas filas y fallas en el sistema de boletos generaron aglomeraciones en el acceso al FEX. (Imagen de Archivo/ AP/ Eduardo Verdugo)

El ambiente festivo de las Fiestas del Sol en Mexicali se vio alterado la noche del sábado 4 de octubre, cuando la esperada presentación de un cantante de corridos tumbados terminó en caos.

El colapso del sistema de boletos dejó a cientos de personas fuera de las instalaciones del Fiestas del Sol (FEX), en Mexicali, capital de Baja California, mientras en el interior una riña entre asistentes provocó la cancelación del concierto y desencadenó disturbios que afectaron tanto al público como al equipo del artista.

Antes del inicio del show principal, el sistema de boletaje falló y generó largas filas y aglomeraciones en los accesos. Cientos de personas quedaron varadas a las afueras del recinto, lo que incrementó la tensión en el ambiente.

El conflicto de Fiestas del Sol

(X @BereniceDiazG)

La situación se agravó cuando la dirección de seguridad pública cerró el flujo vehicular en la calzada de los presidentes e independencia, lo que ocasionó un importante congestionamiento en la zona y sumó al desorden general, según lo que reportó Zeta Tijuana.

Mientras miles de asistentes ya se encontraban en la Isla de las Estrellas, el área principal del evento, una pelea entre algunos de ellos interrumpió la presentación de Mendivil - cantante de corridos tumbados- apenas minutos después de su inicio.

La cancelación del concierto generó descontento y enojo entre el público, mismo que reaccionó saltando las barreras de seguridad y subiendo al escenario, lo que supone una violación a los acuerdos estipulados al adquirir el boleto de entrada.

Tras cometer estas acciones, se produjeron daños materiales en la infraestructura del evento, según detalló Zeta Tijuana. El descontrol se extendió cuando personal del FEX y elementos de seguridad pública desalojaron a los asistentes del área principal.

Sin embargo, varios de ellos se dirigieron a la parte trasera del recinto, donde se encontraba la unidad de transporte del artista. Allí, intentaron acercarse a él para tomarse fotografías, lo que derivó en enfrentamientos físicos entre el equipo del cantante y quienes intentaban subir al vehículo.

Durante estos altercados, el automóvil en el que iba el artista resultó dañado, con los vidrios rotos y otros desperfectos, de acuerdo con la información recabada por Zeta Tijuana.

Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas ni lesionadas como resultado de la riña ni en los incidentes posteriores.

El personal de seguridad restableció el orden y permitió que el artista y su equipo abandonaran el lugar sin mayores consecuencias y a pesar de los altercados, la feria recuperó la normalidad y las actividades programadas para el domingo se desarrollaron sin contratiempos.