México

Cinco hierbas medicinales que ayudan a fortalecer los huesos

Incluir estas plantas en la dieta para mejorar la salud ósea gana especial notoriedad cuando se acompaña de ejercicio físico y supervisión médica

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La integración de algunas plantas
La integración de algunas plantas en una dieta equilibrada, junto con ejercicio y supervisión médica, puede favorecer la conservación de la densidad ósea en distintas etapas de la vida

El papel de las hierbas medicinales en el fortalecimiento de los huesos ha cobrado relevancia en contextos como la menopausia, la vejez o la recuperación tras fracturas, donde la conservación de la densidad ósea resulta prioritaria.

Más allá del aporte clásico de calcio y vitamina D, diversas plantas han sido empleadas tradicionalmente para contribuir a la salud ósea, gracias a sus propiedades naturales y su riqueza en minerales y compuestos bioactivos.

Entre las opciones más valoradas se encuentra la cola de caballo (Equisetum arvense), reconocida por su alto contenido de sílice. Este mineral favorece la síntesis de colágeno y potencia la absorción de calcio, lo que puede incidir positivamente en la regeneración y fortaleza del tejido óseo.

El consumo habitual de esta planta, ya sea en infusión o en cápsulas, se recomienda durante periodos limitados —una taza diaria por un máximo de tres semanas consecutivas—, y debe evitarse en personas con insuficiencia renal o mujeres embarazadas.

Incluir estas hierbas medicinales en
Incluir estas hierbas medicinales en la dieta debe ir acompañado de la supervisión de un profesional de la salud. Foto: (iStock)

La ortiga (Urtica dioica) destaca por su aporte de calcio, magnesio, hierro y vitamina K, elementos esenciales para la formación y el mantenimiento de huesos robustos. La vitamina K, en particular, resulta fundamental para la adecuada fijación del calcio en la estructura ósea.

Además, la ortiga posee propiedades antiinflamatorias que pueden beneficiar a quienes padecen artritis. Su uso es versátil, ya que puede prepararse en té o incorporarse como ingrediente en sopas y guisos.

Otra planta relevante es la alfalfa (Medicago sativa), fuente de minerales como calcio, fósforo y potasio, y de fitoestrógenos, compuestos naturales similares al estrógeno.

Estos últimos contribuyen a reducir la pérdida ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia. La alfalfa puede consumirse en infusión, jugo verde o suplementos, y se recomienda integrarla en una dieta rica en vegetales y legumbres.

El diente de león (Taraxacum officinale), conocido principalmente por sus efectos digestivos y depurativos, también aporta calcio y otros minerales relevantes para la salud ósea.

Además, su acción sobre la función hepática favorece el metabolismo de la vitamina D, un factor clave para la absorción eficiente del calcio. Puede utilizarse en infusión, empleando hojas secas o frescas, o añadirse a ensaladas.

Los aportes de estas hierbas
Los aportes de estas hierbas medicinales ayudan a mantener una salud ósea estable. Foto: (iStock)

La salvia (Salvia officinalis), por su parte, ofrece una acción fitoestrogénica que ayuda a equilibrar las hormonas en mujeres menopáusicas, lo que contribuye a reducir la pérdida de masa ósea asociada a los cambios hormonales. Se puede consumir en forma de té, tintura o como especia en la alimentación.

El uso de estas plantas debe integrarse en un enfoque integral que incluya ejercicio regular —especialmente actividades de impacto como caminar o levantar peso—, exposición moderada al sol para estimular la producción de vitamina D y una dieta equilibrada rica en calcio, magnesio y vitamina K2.

Antes de iniciar cualquier tratamiento con hierbas medicinales, se recomienda consultar a un médico o herbolario, especialmente en caso de estar bajo medicación o presentar condiciones de salud preexistentes.

El fortalecimiento óseo mediante recursos naturales es una posibilidad respaldada por la medicina tradicional, siempre que se realice de manera responsable y bajo supervisión profesional. El consumo adecuado de estas hierbas puede contribuir a mantener la salud ósea y prevenir complicaciones a largo plazo.

Temas Relacionados

Hierbas medicinalesRemedios caserosHuesosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Se ha identificado como cabeza de la organización criminal a Nelson Arturo Echezuria Alcántara

Se registran 108 feminicidios en

Con emociones a flor de piel: así fue la última semana en La Casa de los Famosos México

En esta recta final, cada finalista enfrentó situaciones que le llevaron a mostrar su lado más sensible durante el reality

Con emociones a flor de

Capula, el pueblo donde La Catrina cobró vida en barro

La tradición alfarera y la tradición convierten a esta localidad en un destino clave para visitantes de todos los gustos

Capula, el pueblo donde La

Vales Mercomuna: esta es la fecha límite para canjearlos antes de que caduquen

Después de la fecha asignada por el programa, estos documentos ya no serán válidos

Vales Mercomuna: esta es la

Resultados Melate Retro 4 de octubre de 2025: quién se llevó el premio mayor de $40.9 millones

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando. Hoy se entregaron más de 43 millones de pesos en premios

Resultados Melate Retro 4 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se registran 108 feminicidios en

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

ENTRETENIMIENTO

Con emociones a flor de

Con emociones a flor de piel: así fue la última semana en La Casa de los Famosos México

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20