Operativo contra huachicol da con mini refinería clandestina y 300 mil litros de combustible ilegal en Querétaro

El predio asegurado contaba con tanques, bombas e infraestructura para la extracción de combustible ilegal | X / @ElOjoDeLaGN

Una mini refinería clandestina con hasta 400 mil litros de combustible ilegal fue asegurada en la comunidad de La Trinidad ―municipio de Tequisquiapan, Querétaro― durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR). La intervención se realizó el 29 de septiembre de 2025 tras múltiples denuncias ciudadanas que alertaron sobre un fuerte olor a gasolina en la zona.

El predio, ubicado en un camino de terracería y rodeado por milpas, operaba bajo la fachada de una recicladora. Al interior, agentes federales localizaron una bodega equipada con calderas artesanales, ductos de distribución, bombas despachadoras y tanques abastecidos con gasolina y diésel.

Así mismo, la infraestructura permitía el refinamiento ilegal de combustibles, lo que lo convertía en uno de los centros huachicoleros más grandes detectados en la región.

Operativo conjunto y sin detenidos: el paso a paso contra el huachicol en Querétaro

La acción fue ejecutada por personal de la FGR con apoyo de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano, policías estatales y municipales. El cateo se realizó tras obtener una orden judicial y se prolongó por más de cuatro horas. Al igual, peritos fiscales y especialistas químicos realizaron el levantamiento de muestras para su análisis en laboratorio.

Personal de Protección Civil y bomberos voluntarios permanecieron en alerta ante posibles riesgos por la presencia de material inflamable.

En el operativo anti-huachicol participaron autoridades del Ejército Mexicano y de Protección Civil | Guardia Nacional

Aunque no se reportaron personas detenidas, el decomiso representa uno de los golpes más significativos contra el robo de hidrocarburos en Querétaro. La FGR robusteció la carpeta de investigación y mantiene vigilancia sobre el predio, en espera de identificar a los responsables y posibles vínculos con redes criminales.

Centro huachicolero en Tijuana: acopio y fachada con gasolinera Chevron

En dias recientes, en Baja California, el decomiso de 60 mil litros de combustible robado en la colonia Ojo de Agua, ubicada en la ciudad de Tijuana, expuso una operación igualmente compleja. El predio, ubicado junto a la estación Chevron número 9250 sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, contaba con una barda de bloque de 2.5 metros de altura y una puerta corrediza que impedía la visibilidad desde el exterior.

La infraestructura fue modificada para ocultar las actividades ilícitas: se construyó una fachada con techo y un tendedero cubierto por una lona negra de varios metros, diseñada para permitir la extracción de combustible de forma discreta. El lugar funcionaba como almacén de contenedores para tráileres hasta hace dos años, cuando fue adaptado como centro de acopio de huachicol.

Incautan predio donde había 60 mil litros de combustible robado en Tecate, Baja California | Facebook / Mexicali Al Límite

Al poco tiempo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó el decomiso como parte de los resultados presentados en la Mesa de Seguridad. Informó que el operativo permitió asegurar dos pipas cargadas con hidrocarburo y una toma clandestina conectada al ducto principal que abastece a la ciudad.

Finalmente, técnicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudieron al sitio para inhabilitar la conexión ilegal y trasladar el combustible asegurado. El inmueble quedó bajo resguardo de la FGR.