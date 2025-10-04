México

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

Minuto a minuto del reality show

Por Ignacio Izquierdo

21:49 hsHoy

Diego de Erice revela amenazas de muerte contra la producción de La Casa de los Famosos México; aseguran que fueron los fans de Noche

El odio escala horas antes de la Gran Final del reality show

Por Ignacio Izquierdo

El entusiasmo por la gran final de La Casa de los Famosos México sigue escalando, y aunque la mayoría de los fans guardan las composturas, otros han amenazado de muerte a miembros de la producción, tal como lo contó el conductor Diego de Erice.

21:33 hsHoy

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El mensaje del hijo de Eugenio Derbez, quien convivió con la comediante en el pasado, disparó aplausos y críticas en las redes sociales

Por Luis Angel H Mora

José Eduardo Derbez ignora a Dalilah Polanco y desata revuelo con apoyo exclusivo a Mar Contreras. (Infobae México)

La noche del lunes, el ambiente en La casa de los famosos México se tornó incómodo tras la aparición en video de José Eduardo Derbez, quien decidió enviar un mensaje de apoyo directo y personal a Mar Contreras, finalista del reality, sin mencionar ni hacer referencia alguna a Dalilah Polanco.

21:33 hsHoy

