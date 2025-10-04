La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

La noche del lunes, el ambiente en La casa de los famosos México se tornó incómodo tras la aparición en video de José Eduardo Derbez , quien decidió enviar un mensaje de apoyo directo y personal a Mar Contreras , finalista del reality , sin mencionar ni hacer referencia alguna a Dalilah Polanco .

El entusiasmo por la gran final de La Casa de los Famosos México sigue escalando, y aunque la mayoría de los fans guardan las composturas, otros han amenazado de muerte a miembros de la producción, tal como lo contó el conductor Diego de Erice.

Últimas noticias

