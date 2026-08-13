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¿Por qué hay personas zurdas? El verdadero efecto de usar la mano izquierda en tu cerebro

Ser zurdo como depende de los genes, las hormonas y el contexto social, con un peso distinto en cada persona, según especialistas de la UNAM

Infografía con un cerebro, mano escribiendo, mapa de México, ADN, y gráficos sobre la proporción de personas zurdas, género, edad, causas genéticas y el entorno.
La ciencia identifica genes vinculados a la zurdera, pero no explican por sí solos quién la desarrolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre 1 de cada 7 y 1 de cada 10 personas en el mundo nace zurda, una condición que la ciencia lleva décadas intentando explicar sin llegar a una respuesta definitiva.

Hoy, 13 de agosto, Día Internacional de la Zurdera, especialistas de la UNAM indican en declaraciones a la Gaceta UNAM, que la zurdera no obedece a una sola causa: intervienen la genética, las hormonas y el entorno, y cada uno de esos factores puede pesar de manera distinta en cada persona.

Entre 8 y 13 por ciento de la población mundial es zurda, con mayor prevalencia en hombres que en mujeres, según la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM Yolanda del Río Portilla.

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Ilustración de un cerebro rosado con contornos negros. Dos manos de tono piel claro sostienen lápices amarillos apuntando al cerebro. Fondo coral.
En gemelos idénticos, uno puede ser diestro y el otro zurdo hasta en un 18% de los casos, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el IMSS, según reportó la Gaceta UNAM, en México la cifra se acerca a 13 millones de personas.

El porcentaje tiende a subir ligeramente entre personas menores de 50 años, lo que sugiere que los factores ambientales y culturales también inciden en cómo se registra y se expresa la condición.

Primer plano de una mano izquierda que escribe con un bolígrafo negro sobre un cuaderno blanco. Hay una taza beige desenfocada en una mesa de madera.
Los genes no actúan solos: el entorno puede ser el factor más determinante, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay genes asociados a la zurdera, pero no determinan quién la desarrolla

Ser zurdo tiene una base genética parcial. Del Río Portilla señala que se han identificado genes recesivos —entre ellos el LRRTM1 y el PCSK6— que al combinarse pueden expresar la predominancia izquierda.

“Se carece de un modelo genético claro que explique cómo se transmite ese rasgo”, precisa la investigadora del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Psicología.

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Ilustración plana de un cerebro dividido: la mitad izquierda muestra caminos rectos grises, la derecha, vías sinuosas verdes con moléculas amarillas. Fondo crema.
No todos los zurdos lo son por la misma razón ni usan el cerebro de la misma forma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato ilustra la complejidad: en gemelos idénticos, uno puede ser diestro y el otro zurdo hasta en un 18% de los casos.

Así lo explica Alicia Castillo Martínez, profesora de la Licenciatura de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la misma universidad.

“Puedes tener dos papás zurdos y no vas a salir zurdo”, advierte la experta.

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Los zurdos pueden usar ambas manos con mayor soltura que los diestros, indica Del Río Portilla a la DGCS UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente podría determinar hasta 80% de si una persona usa la mano izquierda o la derecha

A nivel molecular, Castillo Martínez apunta a otra hipótesis: una mayor presencia de testosterona en el útero durante el desarrollo fetal podría afectar la integridad del hemisferio izquierdo, que controla la mano derecha.

El hemisferio derecho compensaría esa diferencia y favorecería el uso de la mano izquierda.

Ilustración plana de un patio de escuela con un niño jugando con una pelota, grupos de niños tomados de la mano en círculos y una línea curva que los conecta.
La vida cotidiana en un mundo diestro obliga a los zurdos a desarrollar mayor flexibilidad manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno suma peso propio. La académica estima que el ambiente podría determinar hasta el 80 por ciento de si una persona usa la mano izquierda o la derecha.

Ser zurdo por naturaleza o por condición médica: la UNAM explica la diferencia

Castillo Martínez distingue dos poblaciones. La primera: personas zurdas por naturaleza, sin ningún daño neurológico, fisiológico ni genético.

Infografía sobre zurdera natural y adquirida con imágenes de un cerebro, manos izquierda y derecha, personas escribiendo y texto explicativo.
La infografía de Infobae detalla los dos tipos de zurdera identificados por la UNAM, natural y adquirida, además de las diferencias en el dominio cerebral entre zurdos y diestros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda: quienes desarrollaron la zurdera como respuesta a una condición médica.

A nivel cerebral, los zurdos usan el hemisferio derecho para controlar la mano dominante, a diferencia de los diestros, que usan el izquierdo.

Personajes zurdos famosos del mundo del deporte

De acuerdo con la especialista, los zurdos se adaptan con mayor facilidad al uso de ambas manos.

Por ejemplo, cuando un diestro se fractura la mano derecha, reconvertirse al uso de la izquierda cuesta trabajo. Una persona zurda, en cambio, puede alternar con mayor soltura.

Ilustración en acuarela de Lionel Messi con camiseta de Argentina número diez, levantando los brazos y con la boca abierta, sobre un fondo abstracto.
Varios de los deportistas más reconocidos del mundo son zurdos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En deportes como futbol, basquetbol, tenis de mesa y beisbol, los zurdos tienen ventaja documentada, señala Del Río Portilla al boletín de la DGCS UNAM.

No porque sean más hábiles en términos absolutos, sino porque los diestros no están acostumbrados a enfrentarlos.

Fernando “El Toro” Valenzuela, Rafael Nadal y Lionel Messi son ejemplos de esa ventaja táctica en acción.

El tenista Rafael Nadal figura entre los zurdos más reconocidos del deporte mundial. REUTERS/Yves Herman/File Photo
El tenista Rafael Nadal figura entre los zurdos más reconocidos del deporte mundial. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Lo que la ciencia descarta ya es que la zurdera sea consecuencia de una lesión cerebral al nacer por el uso de fórceps, como se creyó durante décadas.

También quedó atrás la idea de que era una condición exclusiva de la raza anglosajona. Hoy se sabe que está distribuida en toda la humanidad, sin distinción de origen.

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