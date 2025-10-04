México

Aseguran que Dalílah Polanco ganaría La Casa de los Famosos 3 por esta delicada razón

La actriz de ‘La familia P.Luche’ se ha colocado como una de las habitantes favoritas para llevarse los 4 millones de pesos

Por Jazmín González

De acuerdo con Javier Ceriani, Polanco podría coronarse como la ganadora por la lesión que sufrió en el reality. (ViX)

Dalílah Polanco se encuentra posicionada como una de las favoritas para obtener la victoria en La Casa de los Famosos México 2025, pues a lo largo de la competencia ha vivido diversos inconvenientes que han fortalecido su presencia cerca de la recta final del reality.

Junto a ella, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Abelito y Shiky se mantienen en la contienda por el primer lugar del certamen, pero diversas encuestas difundidas en redes sociales señalan que la disputa por los cuatro millones de pesos, se centrará entre Polanco y De Nigris.

Finalistas de La Casa de los Famosos México. Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Previo a la final, el público y la farándula han comenzado a hacer especulaciones en torno al posible desenlace. Tal es el caso de Javier Ceriani, quien en su reciente programa de YouTube expuso la razón por la que la producción del reality podría inclinarse por otorgar el triunfo a Dalílah Polanco.

Por qué Dalílah Polanco podría convertirse en ganadora por decisión de la producción, según Javier Ceriani

Según el periodista argentino, la relación entre Televisa y Endemol presenta una fractura significativa, debido a una disminución importante en las vistas de las plataformas y redes sociales relacionadas con el reality show 24/7.

La caída en la audiencia digital ha generado tensiones internas, afectando la colaboración entre las productoras responsables de La Casa de los Famosos México, lo que podría influir en las decisiones tomadas respecto al desarrollo y desenlace del proyecto.

Javier Ceriani habló sobre las razones que llevarían a Dalílah Polanco al triunfo en La Casa de los Famosos México. (ViX)

A pesar de que las encuestas continúan perfilando a diversos finalistas como posibles vencedores, Javier Ceriani detalló que el motivo principal por el que Dalílah Polanco podría resultar ganadora de los cuatro millones de pesos es el accidente que sufrió a mitad de la competencia.

El incidente provocó que la producción del programa se sintiera amenazada ante la posibilidad de una demanda relacionada con la lesión de la actriz, quien enfrentó dificultades para participar en las pruebas físicas del reality, viéndose obligada a utilizar muletas y muñequeras durante varias semanas.

De acuerdo con Ceriani, la situación ha mantenido en alerta a los productores del programa, quienes estarían considerando otorgarle la victoria como una medida para evitar un posible conflicto legal.

Dalílah Polanco podría demandar por la lesión que tiene, por lo cual están pendientes y podría ser la ganadora, para que no demande”, señaló en su reciente programa de YouTube.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída en La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

Quién ganará La Casa de los Famosos México, según encuesta

En la encuesta organizada por Vaya Vaya, considerada como el principal referente del público para medir las votaciones de La Casa de los Famosos, Aldo de Nigris acumula cerca del 50 por ciento del apoyo para convertirse en el ganador del reality. Mientras que Shiky aparece en la encuesta como el finalista con menor probabilidad de alcanzar el primer lugar.

