José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

José Eduardo Derbez ignora a Dalilah Polanco y desata revuelo con apoyo exclusivo a Mar Contreras. (Infobae México)

La noche del lunes, el ambiente en La casa de los famosos México se tornó incómodo tras la aparición en video de José Eduardo Derbez, quien decidió enviar un mensaje de apoyo directo y personal a Mar Contreras, finalista del reality, sin mencionar ni hacer referencia alguna a Dalilah Polanco.

Dicho gesto no pasó desapercibido para la audiencia ni para los mismos habitantes de la casa, alimentando un debate intenso sobre viejas heridas familiares y alianzas inesperadas.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo —conocido por su cercanía con Mar y por haber convivido con Dalilah en el pasado, cuando ella fuera pareja de su padre— expresó lo siguiente en el clip:

“Mar, muchísima suerte, sabes que te quiero muchísimo, lo estás haciendo increíble, acá también tu familia te espera, he estado muy en contacto con ellos. Que llegues a la final, que ganes, te rifas con una parte, por lo menos me invitas a cenar, te mando muchos besos, sabes que eres una gran persona, échale ganitas”.

(Captura de pantalla YouTube)

La omisión dio pie a todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos la consideraron desafortunada, muchos aplaudieron la decisión de José Eduardo de ignorar a la ex de su padre.

“La cara de Dalilah con José Eduardo Derbez lo mejor de la noche jajajaja”, escribió un usuario en X, mientras que otro afirmó: “José Eduardo Derbez apoyando a Mar... fue lo mejor... El casi hijastro de Dalila apoyando a Mar Contreras, que genial”.

Sin embargo, sí hubo quienes criticaron la actitud del comediante, argumentando que “cada quien es libre de apoyar a quien quiera, pero se ve de mal gusto porque está Dalilah Polanco, y te guste o no fue pareja de tu papá y cuando te vio en la pantalla pensó que era para ella”.

No faltaron los que señalaron que la división entre los fans de Dalilah y los seguidores de Mar dentro de la competencia se ha hecho evidente tanto en las votaciones como en la conversación digital, e incluso en la postura de personalidades públicas.

El increíble triángulo amoroso de José Eduardo Derbez: Eugenio, Omar y él (@jose_eduardo92)

Por ejemplo, durante la aparición de El Diablito y Sylvia Pasquel en una sección del reality, ambos dejaron en claro su postura de apoyar a los miembros del Cuarto Noche, expresando “descontento” hacía Polanco.

Sobre el contexto de la concursante y su conexión con Eugenio Derbez, es conocido de manera pública que ambos fueron pareja en el pasado. Dalilah Polanco compartió hace algunos días cómo vivió una de sus traiciones sentimentales más dolorosas.

Relató sin mencionar nombres: “Habían fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella y le dejé la revista en la cama”, dijo en un testimonio que muchos interpretaron como alusión al escándalo de infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo.