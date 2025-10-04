México

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El mensaje del hijo de Eugenio Derbez, quien convivió con la comediante en el pasado, disparó aplausos y críticas en las redes sociales

Por Luis Angel H Mora

Guardar
José Eduardo Derbez ignora a
José Eduardo Derbez ignora a Dalilah Polanco y desata revuelo con apoyo exclusivo a Mar Contreras. (Infobae México)

La noche del lunes, el ambiente en La casa de los famosos México se tornó incómodo tras la aparición en video de José Eduardo Derbez, quien decidió enviar un mensaje de apoyo directo y personal a Mar Contreras, finalista del reality, sin mencionar ni hacer referencia alguna a Dalilah Polanco.

Dicho gesto no pasó desapercibido para la audiencia ni para los mismos habitantes de la casa, alimentando un debate intenso sobre viejas heridas familiares y alianzas inesperadas.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo —conocido por su cercanía con Mar y por haber convivido con Dalilah en el pasado, cuando ella fuera pareja de su padre— expresó lo siguiente en el clip:

Mar, muchísima suerte, sabes que te quiero muchísimo, lo estás haciendo increíble, acá también tu familia te espera, he estado muy en contacto con ellos. Que llegues a la final, que ganes, te rifas con una parte, por lo menos me invitas a cenar, te mando muchos besos, sabes que eres una gran persona, échale ganitas”.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La omisión dio pie a todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos la consideraron desafortunada, muchos aplaudieron la decisión de José Eduardo de ignorar a la ex de su padre.

“La cara de Dalilah con José Eduardo Derbez lo mejor de la noche jajajaja”, escribió un usuario en X, mientras que otro afirmó: “José Eduardo Derbez apoyando a Mar... fue lo mejor... El casi hijastro de Dalila apoyando a Mar Contreras, que genial”.

Sin embargo, sí hubo quienes criticaron la actitud del comediante, argumentando que “cada quien es libre de apoyar a quien quiera, pero se ve de mal gusto porque está Dalilah Polanco, y te guste o no fue pareja de tu papá y cuando te vio en la pantalla pensó que era para ella”.

No faltaron los que señalaron que la división entre los fans de Dalilah y los seguidores de Mar dentro de la competencia se ha hecho evidente tanto en las votaciones como en la conversación digital, e incluso en la postura de personalidades públicas.

El increíble triángulo amoroso de
El increíble triángulo amoroso de José Eduardo Derbez: Eugenio, Omar y él (@jose_eduardo92)

Por ejemplo, durante la aparición de El Diablito y Sylvia Pasquel en una sección del reality, ambos dejaron en claro su postura de apoyar a los miembros del Cuarto Noche, expresando “descontento” hacía Polanco.

Sobre el contexto de la concursante y su conexión con Eugenio Derbez, es conocido de manera pública que ambos fueron pareja en el pasado. Dalilah Polanco compartió hace algunos días cómo vivió una de sus traiciones sentimentales más dolorosas.

Relató sin mencionar nombres: “Habían fotos de él con ella, con gorra y lentes bajándose de sus carros en un estacionamiento y caminando, y se me rompió el corazón, agarré mi maleta de rueditas, lo que cupo en ella y le dejé la revista en la cama”, dijo en un testimonio que muchos interpretaron como alusión al escándalo de infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo.

Temas Relacionados

José Eduardo DerbezDalilah PolancoLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025realityredes socialesEugenio Derbezmexico-entretenimientoDalílah Polanco

Más Noticias

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Expertos revelan los pilares detrás de la creación del festival más grande del país

El Corona Capital visitó una

Extranjero irrumpe en domicilio de mujer yucateca: “Está es mi casa y no se quiere ir, viene drogado”

La residente compartió el incidente en Facebook y solicitó apoyo de la policía ante la negativa del intruso a retirarse

Extranjero irrumpe en domicilio de

¿Cómo puedes ver el nuevo documental de Claudia Sheinbaum? En estos canales lo transmitirán el 5 de octubre

La mandataria estrenó ayer el documental sobre su primer año de gobierno, en el que destaca sucesos como la elección judicial

¿Cómo puedes ver el nuevo

Germán Larrea y Fernando Chico Pardo: cuál de los dos empresarios que se relacionan con Banamex tienen mayor patrimonio

Tanto Larrea como Chico Pardo son empresarios mexicanos muy reconocidos y tienen diferentes negocios

Germán Larrea y Fernando Chico

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Las declaraciones del periodista y la ausencia de información oficial mantienen la atención mediática en torno a la prófuga

Inés Gómez Mont estaría escondida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Durango da con

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo deja en el Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

El Corona Capital visitó una

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

“Me estoy vitaminando”: Flor Rubio revela la ardua rutina que llevará cuando sea jueza en La Granja VIP

DEPORTES

Penta Zero Miedo habla de

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”