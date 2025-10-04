Cuánto dinero recibe realmente el ganador de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara lo revela

Encuestas en redes sociales señalan a Dalílah Polanco y Aldo de Nigris como los posibles ganadores. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México se acerca a su desenlace, generando especulaciones sobre quién será el próximo ganador. Entre los cinco finalistas destaca Aldo de Nigris, sobrino de uno de los participantes de la primera edición del reality.

Bajo dicho contexto, el tema fuera abordado en el podcast “Cómplices del desmadre”, conducido por Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes analizaron las posibilidades de su triunfo y discutieron sobre el premio que recibe el primer lugar junto a Poncho de Nigris.

Wendu Guevara revela la cantidad que recibió por su participàción en el reality show Crédito: YouTube: Cómplices del desmadre

¿Pocho de Nigris asegura que su sobrino ganará la tercera temporada de LCDLFMX?

El regiomontano asistió al programa de YouTube de sus antiguos compañeros de reality. Durante su intervención, Poncho aclaró diversos temas relacionados con su ex equipo y compartió su perspectiva sobre la actuación de su sobrino en la versión actual.

El originario de Monterrey expresó que tanto Aldo de Nigris como Abelito tienen grandes probabilidades de quedarse con el triunfo. Además, señaló que, si el resultado es negativo, seguirá habiendo oportunidades laborales importantes para los finalistas, incluyendo a Aarón Mercury, quien fue eliminado antes de alcanzar la final del programa 24/7.

Como ejemplo de las oportunidades que surgen tras la exposición en el reality, el creador de contenido destacó el caso de Nicola Porcella. A pesar de haber obtenido el segundo lugar en la primera edición del reality, ha logrado ser parte de diversas telenovelas.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara habla sobre el premio de La Casa de los Famosos. (Captura de pantalla IG/ponchodenigris/aldodenigris)

Actualmente, el conductor peruano es parte del programa ¡Qué buena hora! de Unicable y formó parte del elenco del matutino Hoy, previo a su más reciente proyecto televisivo.

Esta es la cantidad de dinero que recibe realmente el ganador de La Casa de los Famosos México

En relación al premio destinado al ganador de La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris precisó que la suma entregada no convierte en “millonarios” a los participantes, ya que, tras la deducción de impuestos, una parte considerable del monto anunciado inicialmente se reduce.

Wendy Guevara, quien resultó ganadora de la primera temporada de LCDLFMX, confirmó que al término de su participación recibió una cantidad inferior a los 3 millones, pues los descuentos aplicados por impuestos disminuyeron el premio efectivo que recibió.

Aldo y Dalílah, dos poderosos habitantes de 'La Casa de los Famosos México'

“El premio no te hace millonario. Aparte menos impuestos te quedan 3 millones”, mencionó Poncho, a lo que Guevara agregó: “O menos, te queda un poquito menos, menos de tres millones, de verdad”.

“Como 2 millones 800 mil (pesos mexicanos)”, concluyó De Nigris.