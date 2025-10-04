¿Aldo o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de ganar ‘La Casa de los Famosos México’

México

El próximo domingo 5 de octubre se llevará a cabo la esperada Gran Final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, el reality show que revivió el formato de encierro que se popularizó hace varios años. Esta tercera edición, bajo la dirección de Televisa, ha sido un éxito tanto en puntos de rating como en tendencia en las redes sociales.

Abelito, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Mar Contreras y Shiky se preparan para conocer la preferencia del público. Uno de ellos se llevará a casa el maletín dorado con 4 millones de pesos mexicanos, premio que en temporadas pasadas lograron obtener Wendy Guevara y Mario Bezares.

Aunque al principio de la temporada las preferencias de la audiencia eran más o menos claras, los acontecimientos entre habitantes han provocado una competencia reñida donde el gran ganador no es del todo claro.

Una batalla entre Noche y Día: ¿quién ganará los 4 millones de pesos?

Esta es la predicción final
Esta es la predicción final para LCDLFM Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Las primeras semanas del reality show colocaban a Abelito como el preferido para ganar la competencia; sin embargo, y aunque sigue siendo fuerte, su popularidad se fue desinflando de cara a otros habitantes que crecieron bastante al pasar de los meses.

En este punto de la competencia, podemos decir que las dos celebridades con menos chances para ganar son Mar Contreras y Shiky, ambos el eslabón más débil de sus respectivos equipos, y aunque con el suficiente respaldo de la audiencia como para convertirse en finalistas, se disputarán el cuarto y el quinto lugar.

Definitivamente, los dos habitantes con más probabilidades para ganar son Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. El regiomontano tuvo un crecimiento de popularidad constante y hoy es el representante de Noche que podría alegrar a La Manada. Por otro lado, Dalílah mostró la evolución más evidente de todos los habitantes: de ser una de las más odiadas a la favorita de los “haters” de Noche para quitarles el premio.

¿Quién de los dos tiene más papeletas?

Aldo de Nigris, el
Aldo de Nigris, el habitante de Noche con más probabilidades de ganar los 4 millones de pesos- (Foto: Ig/aldotdenigris)

Recordemos, que una de las razones por las que Aarón Mercury (quien tenía muchísimo apoyo de la audiencia) no llegó a la Gran Final fue la división de votos entre los fans del cuarto Noche. Este entusiasmo de los fanáticos por beneficiar al equipo completo podría volver a jugar en su contra durante la final y provocar lo mismo: que su voto se divida y acaben afectando los números del único integrante de La Manada que parece tener posibilidades reales de vencer a Dalílah, Aldo de Nigris.

De esta forma, Dalílah podría llevarse el primer lugar, Aldo el segundo lugar, Abelito el tercer lugar, Shiky el quinto lugar y Mar el cuarto lugar. Habrá que ver lo que sucede el domingo.

Dalílah Polanco, la habitante de
Dalílah Polanco, la habitante de Día con más probabilidades de ganar los 4 millones de pesos (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

