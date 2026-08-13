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Vecinos ruidosos, agresiones y violencia familiar: las principales emergencias que atiende el 911

Datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI muestran que los reportes por personas agresivas, ruido excesivo y violencia familiar concentraron la mayor cantidad de llamadas en el país

Ilustración de calle con casas, siluetas de personas discutiendo en una ventana, notas musicales saliendo de otra y una figura encogida tras una puerta, con dos patrullas.
Las llamadas por problemas de convivencia e incidentes en comercios mostraron alzas significativas durante la atención del sistema 911 en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las peticiones de auxilio de la ciudadanía mexicana canalizadas a través del sistema telefónico de emergencias 911 se encuentran ligadas predominantemente a conflictos de convivencia social, alteraciones del orden y agresiones dentro del hogar, por encima de los delitos de alto impacto. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2026, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2025 se contabilizaron 13 millones 745 mil 944 incidentes de emergencia procedentes en todo el país, lo que significó un incremento global de 2.8 % en relación con el ejercicio anterior.

Al desglosar las llamadas procesadas por los centros de atención de las corporaciones de seguridad pública de las entidades federativas, el informe revela que las solicitudes motivadas por reportes de persona agresiva se ubicaron en el primer lugar nacional. Este motivo generó 754 mil 385 llamadas de emergencia, representando el 5.5 % del volumen total de solicitudes atendidas en el territorio nacional.

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Ruido excesivo y violencia intrafamiliar encabezan peticiones

En segundo lugar de frecuencia, los reportes por ruido excesivo mostraron un crecimiento considerable respecto al año previo, al pasar de 615 mil 960 llamadas en 2024 a 664 mil 120 durante 2025. Este tipo de queja vecinal representó el 4.8 % de todas las emergencias registradas a nivel nacional por las autoridades estatales.

Por su parte, la violencia familiar se mantuvo firmemente como la tercera causa de auxilio ciudadano más común en México, registrando un total de 568 mil 064 llamadas procedentes en 2025, lo que equivale al 4.1 % de las atenciones requeridas. A esta problemática intrafamiliar se suman otras conductas estrechamente vinculadas que también impactan los servicios de emergencia, tales como las denuncias por violencia de pareja (281 mil 410 llamadas) y las alertas por violencia contra la mujer (216 mil 170 reportes). En conjunto, estas tres vertientes de violencia de género e intrafamiliar concentraron más de un millón de solicitudes de asistencia policial durante el año.

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Otras situaciones frecuentes atestiguadas en la vía pública abarcaron la detección de personas sospechosas (501 mil 973 llamadas) y las alteraciones de la tranquilidad por personas alcoholizadas (214 mil 018 casos).

Incendios en comercios se disparan 50 %; cae robo de auto violento

El balance anual del INEGI expone fluctuaciones marcadas al comparar las estadísticas de 2024 y 2025 —cifras calculadas excluyendo a la Ciudad de México debido a que proporcionó información parcial de su censo—. El tipo de emergencia con el incremento porcentual más severo fue el incendio de comercio, el cual se disparó un 50.0 %, elevándose de 10 mil 832 eventos en 2024 a 16 mil 244 durante 2025.

De manera similar, las llamadas relacionadas con menores extraviados sufrieron un aumento de 13.4 % (sumando 29 mil 798 reportes), mientras que los avisos por inundaciones crecieron 10.7 % (13 mil 024 casos). En contraste, los llamados por incendios forestales bajaron 29.2 %, y las atenciones por fugas y derrames de sustancias químicas disminuyeron un 22.1 %.

En la categoría de delitos patrimoniales de alto impacto, destacó una baja de 20.7 % en las llamadas al 911 por robo de vehículo particular con violencia, cayendo de 67 mil 122 en 2024 a 53 mil 247 en 2025.

Infracciones cívicas asociadas al escándalo social

Esta fuerte presencia de conflictos cotidianos en las llamadas telefónicas coincide plenamente con los motivos por los cuales las personas son presentadas ante los juzgados cívicos. De las puestas a disposición registradas por presuntas faltas administrativas, la infracción más recurrente fue generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o la salud de la población, concentrando 71 mil 227 casos, lo que abarcó el 28.9 % del total nacional de infracciones cívicas.

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