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Luisa María Alcalde acusa presunta red digital de críticas contra el gobierno: exhibe lista con más de 500 mil cuentas ‘anti 4T’

La consejera jurídica acusó que la presunta red involucra a personajes políticos, figuras públicas y usuarios anónimos

Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia
Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia
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Luisa María Alcalde, totular de la Consejería Jurídica de Presidencia de México, denunció una presunta “red de amplificación digital” dedicada a difundir las críticas contra el gobierno federal y el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, que encabeza el partido Morena.

En la conferencia ‘Derecho de Réplica’, señaló que la presunta red involucra cuentas de personajes políticos de oposición, figuras públicas, de usuarios anónimos, que de manera coordinada replican mensajes negativos y campañas sistemáticas.

Según el análisis presentado por Alcalde, el monitoreo abarca siete meses, del 1 de enero al 8 de agosto, periodo en el que se detectaron 560 mil 520 cuentas bots y más de 22 millones de publicaciones presuntamente dirigidas, en su mayor parte, a atacar al gobierno y la Presidenta.

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Afirmó que el fenómeno se extiende más allá de México, al señalar que el 33% de esas menciones puede geolocalizarse, con nodos de actividad en México, Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Indonesia, Perú y Ecuador.

Alcalde exhibe presunta red de amplificación digital

El estudio presentado por la funcionaria federal consiste en “cuatro capas”. La primera está formada por medios y analistas políticos. En esta, se identifican 54 cuentas con 282 mil 866 publicaciones que originan el mensaje.

En la lista que exhibió la consejera jurídica aparecen Atypical, Bibiana Belsasso, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Dolia Estévez, Javier Negre, ADN 40, Azteca Noticias, El Universal, Joaquín López Dóriga y Reforma, entre otros. Esta capa, sostiene Alcalde, legitima el mensaje a través de investigaciones, noticias y opiniones.

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La segunda capa corresponde a figuras públicas y políticos, quienes retoman y politizan el contenido, de acuerdo con lo denunciado por Alcale Luján.

En esta se muestran 32 cuentas, entre las que destacan las de Alejandro Moreno, Felipe Calderón, Maru Campos, Rubén Moreira, Xóchitl Gálvez y Vicente Fox. En el periodo analizado, suman 67 mil 215 publicaciones que producen acusaciones y consignas.

La tercera capa está compuesta por 34 cuentas de ataque, identificadas como bloque anónimo o trolls. Según la fncionaria, estas generan 213 mil 580 publicaciones y su función es reempaquetar, editorializar y distribuir el mensaje, principalmente a través de retuits y respuestas en conversaciones ajenas.

Alcalde subrayó que estas cuentas pueden publicar cada 33 segundos, con actividad 21 horas al día.

La cuarta capa es el anillo de bots, con 500 mil cuentas detectadas que replican los mensajes de las capas anteriores.

Según Alcalde, estos bots no operan como usuarios reales, sino de manera automatizada con computadoras y celulares programados para amplificar mensajes de forma masiva.

Señala presunta ‘red de bots’

Entre los perfiles de cuentas anónimas destaca Melissa Bely, que concentra el 30 por ciento del movimiento diario del anillo de bots, con 36 publicaciones diarias y 5.31 millones de repeticiones en el periodo, el rango más alto registrado.

El 96% de sus mensajes están dirigidos contra la Presidenta y la Cuarta Transformación, usando lenguaje agresivo y apodos.

Otras cuentas analizadas son La Abuela García, José Díaz, Salem The Cat, Jorge García Orozco y Don Metralleta.

Todas presentan patrones similares: actividad constante desde la mañana, alto volumen de mensajes diarios, cambio frecuente de nombre, uso reiterado de apodos e insultos y enfoque en ataques a la Presidenta y al Presidente López Obrador.

Destaca Don Metralleta, con 159 publicaciones diarias y un tono clasista, según la consejera jurídica.

En cuanto a los temas, la red se enfoca en cuatro ejes principales: la narrativa de narcogobierno, la etiqueta #huachicolfiscal, el señalamiento de un régimen autoritario y la idea de presiones externas.

Alcalde indica que los picos de actividad coinciden con eventos noticiosos, como la detención de Maduro, la muerte de “El Mencho” o eventos deportivos, donde se intensifican mensajes de “Estado fallido”, “Narcofest” y supuestas amenazas a la Presidenta.

La consejera jurídica también mencionó una presunta contratación de un personaje extranjero por parte de Ricardo Salinas Pliego, para operar redes similares en varios países.

Según Alcalde, el modelo de amplificación digital se replica en Estados Unidos, Israel, España, México, Bolivia, Uruguay, Ecuador, República Dominicana y Colombia, utilizando pseudomedios como La Derecha Diario para difundir mensajes coordinados y artificiales.

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