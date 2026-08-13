El peculiar regalo que Verónica Castro dio a los amigos de prepa de Cristian Castro en su graduación (RS)

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Durante la ceremonia de graduación de preparatoria de Cristian Castro, el pasado miércoles 12 de agosto en el Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México, la actriz Verónica Castro sorprendió al entregar a cada uno de los egresados un rosario y una veladora aromática.

La madre del cantante y gran estrellas de telenovelas en Televisa fungió como madrina de honor y, pese a enfrentar problemas de salud, compartió ante familiares y amigos un mensaje enfocado en la importancia del aprendizaje y el valor de cumplir metas personales.

Verónica Castro entrega rosarios y veladoras a los graduados

La ceremonia corresponde a la primera generación de la modalidad en línea de la institución Prepa W, donde Cristian Castro concluyó sus estudios de nivel medio superior a los 51 años. En su papel de madrina, Verónica Castro subió al escenario utilizando oxígeno suplementario y asistencia para trasladarse, lo que llamó la atención de los asistentes y de los medios.

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Durante su discurso, la conductora mencionó con humor que su hijo solía burlarse de ella por su religiosidad, y explicó la razón detrás de su peculiar regalo: “Todos traemos una cruz, así que sí... traje también rosarios”, dijo la actriz ante los egresados. La entrega incluyó una veladora aromática para cada graduado, y Verónica destacó: “Les traje una veladora con olorcito, porque es la luz que espero que ilumine su camino siempre”.

Verónica Castro entrega rosarios y veladoras a los graduados (Captura de video)

Cristian Castro culmina la prepa a los 51 años

El cantante Cristian Castro decidió terminar la preparatoria en modalidad en línea, luego de postergar sus estudios para dedicarse a la música durante más de tres décadas. Según lo relatado por Verónica Castro ante los presentes, su hijo sentía la presión de ver que “hermanos, primos, tíos, todos recibidos” y expresó: “Hasta que no termine, no voy a estar a gusto”.

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Castro celebró el esfuerzo realizado por su hijo y reconoció, desde su experiencia, que concluir el bachillerato suele ser un reto emocional y físico. “Me acuerdo cuando entré a la prepa, hace un mil años. Daba miedo, esa cosa como que siento como que va a doler algo, me duele estudiar la prepa. Y sí, es mucho dolor. Esos años de estudio dan mucho dolor, mucha tristeza, mucho cansancio. Pero cuando la terminas, ay, Dios mío, qué alegría”, compartió la actriz.

El mensaje de Verónica Castro sobre la educación

En su mensaje, Verónica Castro reflexionó sobre la diferencia que genera el estudio en la vida personal y profesional:

“La diferencia entre mis compañeras y yo fue que estudié. Terminé una carrera, fui a la universidad y me veían diferente, me sentían diferente. Y yo me sentía igual, me veía igual que ellas, pero no... La diferencia es, es muy grande a la hora de la hora”.

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La actriz subrayó la importancia de la educación como motor de cambio y fuente de nuevas oportunidades, y deseó a los egresados que la luz de la veladora les acompañe en su camino: “Que sean llenos de luz, llenos de amor, llenos de paz, llenos de gente preciosa y amorosa como todos sus parientes, sus padres. Pero sobre todo, la luz del haber aprendido. Ay, Dios mío, cómo abre los ojos el estudio”, expresó Castro ante los asistentes.

El mensaje de Verónica Castro sobre la educación ©Cuartoscuro.

Detalles de la ceremonia en el Teatro Royal Pedregal

El evento, realizado en el Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México, reunió a familiares, amigos y compañeros de generación. Durante la celebración, Cristian Castro ofreció un momento musical al subir al escenario y tocar el piano para interpretar varias canciones, entre ellas “Estudiar”, tema que grabó cuando tenía seis años.

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Al cierre del evento, confeti cayó sobre los graduados que portaban toga y birrete, marcando el fin de una etapa significativa. La presencia de Verónica Castro, quien reapareció públicamente con oxígeno suplementario, fue uno de los aspectos más comentados en medios y redes sociales.

Reacciones en redes sociales y ambiente familiar

El discurso y la participación de Verónica Castro se viralizaron en plataformas digitales, donde seguidores y espectadores expresaron admiración y apoyo a la familia. Comentarios como “Bella Vero”, “Hermosas palabras de Verónica, mamá orgullosa” y “Dios los bendiga como familia” inundaron las publicaciones relacionadas con la ceremonia.

Cristian Castro llegó al evento acompañado de su madre, y la celebración se desarrolló en un ambiente de alegría y reconocimiento tanto para el cantante como para los demás egresados.

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