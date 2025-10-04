México

Diego de Erice revela amenazas de muerte contra la producción de La Casa de los Famosos México; aseguran que fueron los fans de Noche

El odio escala horas antes de la Gran Final del reality show

Por Ignacio Izquierdo

El entusiasmo por la gran final de La Casa de los Famosos México sigue escalando, y aunque la mayoría de los fans guardan las composturas, otros han amenazado de muerte a miembros de la producción, tal como lo contó el conductor Diego de Erice.

En un video que circula por las redes sociales, Diego de Erice relató a Facundo la gravedad de la situación que enfrenta tanto él como otros miembros de su equipo.

“A nosotros nos han llegado amenazas de muerte, no se siente nada bonito. Me dicen ‘espera a que publiquen la dirección de tu casa y vas a ver’, y digo... ver... porque no vivimos en Suiza y aquí por 20 mil varos hasta te prenden fuego...”.

Consultado por la forma en la que maneja tanto el odio como las amenazas, el conductor compartió su estrategia:

“Cuando me dicen que los bloquee no los bloqueo, porque si los bloqueo ellos no van a saber por dónde chin... y van a buscar. Que me molesten ahí, vomiten ahí su hate. Yo les contesto con humor”.

Usuarios de redes sociales han señalado que las amenazas provienen, en su mayoría, de seguidores del Team Noche, grupo de fans que intensificó su hostilidad luego de la eliminación de Aarón Mercury. Estos admiradores, tras el resultado, acusaron públicamente a la producción de fraude y viralizaron sus quejas, volviendo aún más tensa la discusión digital en torno al concurso.

Las acusaciones de fraude en ‘La Casa de los Famosos México’

Dalilah Polanco habría orquestado el
Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La reciente eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México catapultó al reality al primer lugar de las tendencias nacionales, pero el impacto en redes sociales evolucionó rápidamente hacia la polémica y el descontento.

En plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok, miles de usuarios y varias figuras públicas iniciaron un enérgico boicot contra el programa, basando sus reclamos en la supuesta manipulación de los resultados de las votaciones que condujeron a la salida del creador digital. Las acusaciones surgieron después de que Mercury señalara públicamente una serie de presuntas irregularidades dentro del proceso, lo que intensificó la indignación online.

Aunque ninguna de las encuestas previas favorecía a Shiky, finalmente obtuvo más apoyo en votos. Mientras Shiky era recibido entre abrazos por los finalistas, Mercury abandonó el set visiblemente afectado, con lágrimas en el rostro. Simultáneamente, la palabra “fraude” se posicionó como tema destacado en X, reflejando el clima de sospecha y molestia que permeó entre la comunidad digital y televidentes.

