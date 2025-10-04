Caso Paloma Nicole: madre y padrastro son vinculados a proceso, ambos permanecen en prisión preventiva

El caso de Paloma Nicole. (Redes sociales/FGE Durango)

De acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía General del estado de Durango, un juez de control vinculó a proceso a la madre y al padrastro de la menor Paloma Nicole, quien falleció luego de ser sometida a una cirugía estética.

Además, se informó que la investigación de los hechos seguirá durante los próximos tres meses. Mientras tanto, se ha informado que a Paloma Jazmín “N”, madre de la menor, se le acusa de los delitos de omisión de cuidados y usurpación de profesiones, mientras que al padrastro, Víctor Manuel “N”, se le ha vinculado como cómplice además de los delitos de abandono y práctica indebida del servicio médico.

Además, el órgano judicial informó que ambos permanecerán en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1 del estado de Durango, y recibirán una pena hasta inicios del próximo 2026.

Por otra parte, el titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, Saúl Fernández Saracho, confirmó que luego de realizar inspecciones en los laboratorios donde se le realizó una prueba de Covid-19 a la menor Paloma Nicole, pudieron comprobar que el documento es falso.

¿Qué le pasó a Paloma Nicole?

Nicole falleció tras presuntamente ser sometida a una cirugía estética. | Jovani Pérez

El hallazgo de cicatrices quirúrgicas e implantes en el cuerpo de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, durante su velorio, llevó a su padre, Carlos Arellano, a exigir una investigación sobre las verdaderas causas de su muerte.

Este descubrimiento reveló que la menor había sido sometida a un procedimiento de aumento de seno, que hasta ese momento se había mantenido oculto para el padre.

La fiscal general del estado de Durango, Sonia Yadira De la Garza, informó que la cirugía estética fue resultado de una planificación deliberada por parte de la madre de la menor, Paloma Jazmine “N”, y su padrastro, Víctor “N”. Según la información obtenida por Infobae México, ambos adultos idearon un plan para realizar la intervención quirúrgica sin el conocimiento ni consentimiento del padre biológico.

Para ello, la madre contactó a Carlos Arellano y le comunicó que Paloma Nicole se había sentido mal en la escuela, por lo que la retiró del plantel con el pretexto de realizarle un chequeo médico.

La versión proporcionada por la institución educativa confirmó que la joven acudió a la enfermería manifestando malestar. Hecho que según la fiscalía, evidenció la influencia ejercida por los adultos responsables de su cuidado y la existencia de un acuerdo previo para llevar a cabo la cirugía.

Posteriormente, la madre informó al padre que, tras la supuesta revisión médica en la Clínica Santa María de Durango, a Paloma Nicole se le había diagnosticado Covid-19, razón por la cual no podría visitarla, a pesar de que él había expresado su deseo de atenderla personalmente.

El 11 de septiembre, la madre comunicó que viajarían a la sierra de Durango para aislarse debido al supuesto contagio, advirtiendo que permanecerían incomunicadas por falta de señal.

Fue hasta el 15 de septiembre cuando el padre de la menor recibió la notificación de que su hija se encontraba hospitalizada y en estado grave. Al llegar a la clínica, la encontró en coma e intubada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, que inicialmente se atribuyó al Covid-19.

El informe oficial de las autoridades determinó que la menor falleció a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Durante el velorio, el padre identificó las señales de la intervención quirúrgica, lo que confirmó la realización del procedimiento estético y motivó su exigencia de esclarecer el motivo del fallecimiento.