México

Caso Paloma Nicole: madre y padrastro son vinculados a proceso, ambos permanecen en prisión preventiva

La investigación seguirá en curso durante los próximos 3 meses y se dictará sentencia a principios de 2026

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
El caso de Paloma Nicole.
El caso de Paloma Nicole. (Redes sociales/FGE Durango)

De acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía General del estado de Durango, un juez de control vinculó a proceso a la madre y al padrastro de la menor Paloma Nicole, quien falleció luego de ser sometida a una cirugía estética.

Además, se informó que la investigación de los hechos seguirá durante los próximos tres meses. Mientras tanto, se ha informado que a Paloma Jazmín “N”, madre de la menor, se le acusa de los delitos de omisión de cuidados y usurpación de profesiones, mientras que al padrastro, Víctor Manuel “N”, se le ha vinculado como cómplice además de los delitos de abandono y práctica indebida del servicio médico.

Además, el órgano judicial informó que ambos permanecerán en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1 del estado de Durango, y recibirán una pena hasta inicios del próximo 2026.

Por otra parte, el titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, Saúl Fernández Saracho, confirmó que luego de realizar inspecciones en los laboratorios donde se le realizó una prueba de Covid-19 a la menor Paloma Nicole, pudieron comprobar que el documento es falso.

¿Qué le pasó a Paloma Nicole?

Nicole falleció tras presuntamente ser
Nicole falleció tras presuntamente ser sometida a una cirugía estética. | Jovani Pérez

El hallazgo de cicatrices quirúrgicas e implantes en el cuerpo de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, durante su velorio, llevó a su padre, Carlos Arellano, a exigir una investigación sobre las verdaderas causas de su muerte.

Este descubrimiento reveló que la menor había sido sometida a un procedimiento de aumento de seno, que hasta ese momento se había mantenido oculto para el padre.

La fiscal general del estado de Durango, Sonia Yadira De la Garza, informó que la cirugía estética fue resultado de una planificación deliberada por parte de la madre de la menor, Paloma Jazmine “N”, y su padrastro, Víctor “N”. Según la información obtenida por Infobae México, ambos adultos idearon un plan para realizar la intervención quirúrgica sin el conocimiento ni consentimiento del padre biológico.

Para ello, la madre contactó a Carlos Arellano y le comunicó que Paloma Nicole se había sentido mal en la escuela, por lo que la retiró del plantel con el pretexto de realizarle un chequeo médico.

La versión proporcionada por la institución educativa confirmó que la joven acudió a la enfermería manifestando malestar. Hecho que según la fiscalía, evidenció la influencia ejercida por los adultos responsables de su cuidado y la existencia de un acuerdo previo para llevar a cabo la cirugía.

Posteriormente, la madre informó al padre que, tras la supuesta revisión médica en la Clínica Santa María de Durango, a Paloma Nicole se le había diagnosticado Covid-19, razón por la cual no podría visitarla, a pesar de que él había expresado su deseo de atenderla personalmente.

El 11 de septiembre, la madre comunicó que viajarían a la sierra de Durango para aislarse debido al supuesto contagio, advirtiendo que permanecerían incomunicadas por falta de señal.

Fue hasta el 15 de septiembre cuando el padre de la menor recibió la notificación de que su hija se encontraba hospitalizada y en estado grave. Al llegar a la clínica, la encontró en coma e intubada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, que inicialmente se atribuyó al Covid-19.

El informe oficial de las autoridades determinó que la menor falleció a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Durante el velorio, el padre identificó las señales de la intervención quirúrgica, lo que confirmó la realización del procedimiento estético y motivó su exigencia de esclarecer el motivo del fallecimiento.

Temas Relacionados

Paloma NicoleCirugía estéticaDurangomexico-noticias

Más Noticias

Vecinos de Popotla denuncian desalojo ilegal y se manifiestan sobre avenida México - Tacuba

Los vecinos señalaron que fue un desalojo violento, realizado con la autorización de la alcaldía Miguel Hidalgo

Vecinos de Popotla denuncian desalojo

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 10 mejores películas para

Laura Itzel Castillo propone cambiar nombre a las cámaras del Congreso de la Unión: “Lo que no se nombra no existe”

La presidenta del Senado de la República participó en el conversatorio “Beijing+30: igualdad, desarrollo y paz”

Laura Itzel Castillo propone cambiar

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

Kakalo revela detalles inéditos sobre el próximo proyecto musical del cantante sonorense, generando expectativas por la participación de los Aguilar

Pepe Aguilar estaría produciendo el

Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de octubre en Puebla de Zaragoza

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Fresa”, líder del

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Hombres encapuchados y con armas largas “vigilan” concierto en feria de Oaxaca: Fiscalía ya investiga

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Las 10 mejores películas para

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

Vientos oscuros, la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la noche de hoy 3 de octubre

Critican a Ninel Conde por compartir el video del supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris: “Sigue ardida”

DEPORTES

¿Por qué no están? Las

¿Por qué no están? Las ausencias que marcan la convocatoria del Tri para octubre

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

Muere a los 58 años de edad Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?