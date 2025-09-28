Así fue como la madre de Paloma Nicole y su padrastro planearon la cirugía estética que la mató

Foto: Fiscalía General de Durango

Tras la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, la menor de 14 años que perdió la vida luego de ser sometida a una cirugía estética, la fiscal general del estado de Durango, Sonia Yadira De la Garza, afirmó que dicho procedimiento estético fue planeado por Paloma Jazmine “N” y Víctor “N”.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae México, la pareja “maquinó” todo un plan para realizar la cirugía estética a espaldas de el padre de la menor, Carlos Arellano, ya que la madre se comunicó con él para informarle que Paloma Nicole se había sentido mal en la escuela y fue sacada del plantel para realizarle un chequeo médico.

Al cuestionar a la institución sobre estos hechos, declararon que la joven asistió a la enfermería del plantel para decir que no se sentía bien. Dicha acción no solo demuestra que efectivamente la menor fue influenciada por los adultos por los que debió ser cuidada, sino que todo se trató de un plan ya pactado con anterioridad.

A Carlos le dijeron que derivado de la supuesta revisión a la que acudió Paloma Nicole en la Clínica Santa María de Durango, le detectaron Covid-19, por lo que no le sería posible verla aún cuando este había manifestado sus intenciones de cuidar a la joven. Posterior a esto, la madre le dijo que viajarían a la sierra de Durango el 11 de septiembre para aislarse por su supuesto contagio, por lo que estarían incomunicadas por falta de señal.

Fue hasta el 15 de septiembre cuando el hombre fue notificado de que la menor se encontraba hospitalizada y grave, por lo que al llegar a la Clínica Santa María de Durango la encontró en estado de coma e intubada tras haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, presuntamente derivado del Covid-19.

Finalmente la menor fallecida presentaba edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia como causas de muerte, según el informe de las autoridades. Durante el velorio, el padre identificó en el cuerpo de su hija cicatrices quirúrgicas y implantes, lo que confirmó la realización de un procedimiento de aumento de seno. Ante estos hallazgos, exigió que se investigue el motivo del fallecimiento.

¿De qué delitos se les acusa a la madre y al padrastro de Paloma Nicole?

Foto: RRSS

De acuerdo a la fiscal general, Sonia Yadira De la Garza, se procederá en contra de los imputados por los delitos de omisión de cuidado, tanto por la madre como por el padrastro, pues según la fiscal, este último colocó en una situación de peligro innecesario a la menor.

Por el delito de uso de documento falso; ya que se comprobó que el documento en el que se menciona que Paloma Nicole había acudido a una revisión médica en la misma clínica donde fue operada es completamente falso, además, se informó que este justificante se hizo en base a otro que fue encontrado durante un cateo realizado este viernes.

Paloma Jazmine “N” también estaría enfrentando cargos por el delito de usurpación de carrera, ya que según información que le hicieron llegar a la Fiscalía, la mujer realizaba actividades dentro de los quirófanos a pesar de no contar con ningún tipo de acreditación por parte de la Secretaría de Salud para fungir como enfermera o auxiliar.

Además, se anunció que Víctor “N” también será imputado por hacer caso omiso de que el padre no estaba enterado del procedimiento médico que se iba a realizar y por haber firmado tanto como médico, como tutor. En relación al posible delito de homicidio, las investigaciones continúan.