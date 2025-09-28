Fiscal de Durango revela si era falsa la prueba de Covid-19 de Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética

Nicole falleció tras presuntamente ser sometida a una cirugía estética. | Jovani Pérez

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, adolescente de 14 años de edad que falleció tras una cirugía estética, fueron detenidos este sábado en el estado de Durango por su involucramiento en la realización del procedimiento médico y en la maquinaria de un plan para evitar que su padre tuviera conocimiento.

Tras el hecho, confirmado por las autoridades a Infobae México, la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira De la Garza, brindó detalles acerca de la captura de ambos, identificados como Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”.

Cabe recordar que el procedimiento estético fue realizado por el padrastro de la menor y con conocimiento de la madre. Ante los hechos y tras labores de investigación, las autoridades lograron determinar que ambos planearon aparentar que la adolescente de 14 años de edad estaba enferma.

Y es que la madre entregó una prueba de Covid-19 supuestamente de Paloma Nicole para justificar su ausencia tanto de la escuela como para evitar que su padre tuviera algún acercamiento con ella, esto con el objetivo de realizar la cirugía estética sin solicitar su aprobación pese a tener la custodia compartida.

Foto: Fiscalía General de Durango

Las pesquisas lograron determinar que dicha prueba fue falsificada por Paloma Jazmín “N”, madre de la menor, ya que utilizaron una prueba positiva que se realizó en 2022 para aparentar su supuesta enfermedad.

“Dicho documento fue falsificado en base a otro anterior, ayer en el cateo se obtuvo el documento base que sirvió para falsificación porque fue una prueba que la menor tuvo en 2022″, detalló la fiscal general ante uno de los motivos por la que fue detenida la madre.

Así fue como planearon la enfermedad

De acuerdo con De la Garza, la madre se comunicó el pasado 11 de septiembre con Carlos Arellano, padre de la menor, para decirle que se había sentido mal en la escuela y que había pasado por ella.

Luego de recogerla, la madre afirmó que la llevaron a revisión a un hospital, lo que supuestamente habría finalizado con su diagnostico de Covid-19.

Piden justicia para Paloma Nicole, menor de 14 años que falleció durante una cirugía estética autorizada por su madre y realizada por su padrastro. (X/@sexylia71)

Tras verificar en la escuela que Paloma Nicole manifestó el malestar, la fiscalía determinó que:

“Ellos influyeron en la menor para hacer esa manifestación, (para) posteriormente llevar a la niña supuestamente a una revisión, a la que no la llevaron, y más tarde, hacerle creer al papá que la niña presentaba Covid-19 y que estaba enferma de lo mismo, y que por lo tanto era una forma de que a lo mejor lo podían alejar”, explicó la fiscal.

Fue hasta el día 13 de septiembre que la madre le comunicó a Carlos Arellano que viajarían a la sierra de Durango para aislarse por un supuesto contagio de Covid-19, por lo que estarían incomunicados por falta de señal.

Sin embargo, De la Garza detalló que ese mismo día la adolescente ya se encontraba estaba grave, pues ya había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

“Hay una maquinación donde participaron y coparticiparon, y de la cual tenía conocimiento Víctor ”N"“, comentó la fiscal.

Ambos fueron detenidos este sábado por diversos delitos. Foto: RRSS

Paloma Jazmín N” fue detenida por los delitos de omisión de cuidado al actuar como autora directa y cómplice de su pareja; falsificación de uso de documento por alterar la prueba de Covid-19 de Paloma Nicole, así como por usurpación de profesión al ingresar al quirófano de su pareja sin licencia.

Por su parte, Víctor Manuel “N” fue detenido por actuar en complicidad con la madre y por firmar el consentimiento como médico y supuesto tutor de la menor.

En tanto, las investigaciones continúan su curso para determinar si les será fincada alguna responsabilidad por homicidio tanto a la madre como al padrastro tras la muerte de la menor de 14 años de edad.