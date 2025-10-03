México

Tito Fuentes de Molotov muestra cómo quedó su rostro tras 11 cirugías y estar en coma por adicciones

El músico relató que sus problemas de salud se originaron tanto del abuso de sustancias como del descuido de su salud mental

Por Anayeli Tapia Sandoval

Jay de la Cueva, miembro original de la banda, suplirá a Tito Fuentes en la próxima edición del festival Vive Latino. (Fotos: @titof, Instagram)

El músico mexicano Tito Fuentes, quien fuera guitarrista y vocalista de Molotov, compartió en sus redes sociales una imagen que evidencia las secuelas en su rostro tras pasar por 11 cirugías reconstructivas y un coma inducido, consecuencia de años de adicciones y descuido de su salud mental.

La imagen difundida por el propio músico a través de sus redes sociales muestra una herida prominente a lo largo de su nariz y mejilla, resultado de una serie de procedimientos médicos para reparar los daños provocados por el consumo de sustancias.

En su mensaje, el músico enfatizó: “Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la primera de una docena de intervenciones las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez”.

Tito Fuentes sobre su salud. (Instagram: titof)

El músico señaló que gran parte de las heridas no fueron solo consecuencia directa de las drogas, sino también de la falta de atención a su salud mental: “Me llega mucho ‘Se hizo mierda la cara por drogadicción, la nariz, la voz, la garganta, la carrera…’ (no es cierto lol, o no me llega nada negativo o no me toca leerlo ja)”.

Posteriormente explicó que sus heridas vienen de "algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR, cómo te sientes? , cómo estás?”.

¿Qué le pasó a Tito Fuentes?

Tiempo atrás, Tito Fuentes relató en entrevista que el proceso de recuperación le exigió alejarse de los escenarios, de su banda y de los hábitos dañinos que mantuvo durante tres décadas.

Tito Fuentes sobre su salud. (Instagram: titof)

El músico explicó que, tras una intervención quirúrgica que no salió como esperaba, tuvo que ser inducido a un coma durante casi tres días. Ese episodio, por su gravedad, fungió como catalizador para iniciar un proceso de cambio profundo que incluyó el abandono temporal de la música y el inicio de terapias psicológicas.

El integrante de Molotov describió el dolor de la pérdida de sus padres y la presión profesional como detonantes de su crisis personal que lo llevó al . Además del abuso de drogas y alcohol, confesó una adicción al azúcar, lo que agravó su desgaste físico.

El propio músico contó que en el hospital le ofrecían dulces, chicles y “sugar shots”, añadiendo: “No podía dejar de comer una paletita, un chicle, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido, a dormir, o sea, estuve muerto en vida dos días y medio, casi tres y, ahí, fue que algo cambió en mí, desperté y dije: bueno ya, a cuidarme”.

En su reciente publicación de Instagram donde muestra sus cicatrices agregó un mensaje final: “Bueno, así se puede llegar a ver no hablar, no cuidarse, así se ven también las heridas del corazón. Cuide su mente, cuide su corazón; cuidar el cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga”.

Tito Fuentes sobre su salud. (Instagram: titof)

El músico aclaró que la razón de compartir esa imagen y su testimonio no fue buscar compasión o drama, sino generar un llamado a la reflexión sobre la importancia de atender las dificultades emocionales antes de que se reflejen en daños físicos graves: “La intención al hacer la publicación no tiene propósito, ninguno. Solo como mensaje de amor para mí”.

En relación a sus problemas de salud física derivados de la música, explicó hace tiempo que enfrenta rizartrosis en ambas manos, un padecimiento que le ha causado dolor y dificultades para tocar la guitarra.

En el podcast de Javier Paniagua dio su testimonio sobre el desgaste de cartílago y los tratamientos periódicos a los que debe someterse para mitigar el dolor. Estos problemas fisiológicos y de salud personal también incidieron en la separación de su pareja y otros aspectos de su vida privada.

Molotov continúa activo como grupo, mientras que Fuentes se mantiene enfocado en su rehabilitación y en proyectos artísticos paralelos. Aunque no descarta su vuelta a los escenarios, hasta el momento su prioridad es consolidar su recuperación física y emocional antes de reincorporarse a las giras y conciertos.

