México

Padre e hijo suman más de 100 años de prisión tras serie de asaltos a bancos y un homicidio en Culiacán

Los recién sentenciados habrían robado más de 250 mil pesos en efectivo

Por Carlos Salas

Los sujetos armados asaltaron dos
Los sujetos armados asaltaron dos sucursales e intentaron robar dos bancos más, sin éxito. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un juez de Sinaloa dictó sentencia contra Luigi “N” y Michael “N”, padre e hijo respectivamente, responsables de una serie de robos bancarios y del homicidio de una persona en Culiacán durante diciembre de 2021.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la condena impuesta fue de 54 años y 7 meses de prisión para Luigi “N” y de 47 años y 7 meses para Michael “N” por su participación en estos delitos.

“Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el juez impuso una multa de 156 mil 573 pesos y ordenó a los sentenciados cubrir un total de 745 mil 995 pesos por el concepto de reparación del daño a las víctimas”, se lee en el comunicado de las autoridades.

Según las autoridades, el primer asalto ocurrió el 1 de diciembre de 2021, cuando Luigi “N”, acompañado de otro individuo, ingresaron a una sucursal bancaria en el sector Tres Ríos portando un arma de fuego. Posteriormente amenazaron a empleados y sustrajeron más de 160 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

Imagen ilustrativa - Los asaltantes
Imagen ilustrativa - Los asaltantes robaron más de 250 mil pesos n efectivo. REUTERS/José Luis González

Tan solo dos días después, el 3 de diciembre, los acusados irrumpieron en otra institución financiera ubicada en el fraccionamiento Villa Universidad, donde obligaron a los trabajadores a permitirles el acceso al área de cajas y obtuvieron más de 100 mil pesos en efectivo, logrando huir nuevamente del lugar.

Dos asaltos frustrados y una persona prófuga de la justicia

Finalmente, el 7 de diciembre los sentenciados intentaron robar dinero en efectivo de otro banco más, esta ocasión en la colonia Ignacio Allende tras someter al guardia, ordenar a los clientes a tirarse al suelo y exigir al gerente la apertura de la bóveda. Este intento fue frustrado debido a que, según los reportes de las autoridades, una persona alertó a unos policías que pasaban por el lugar lo que ocasionó que los acusados huyeran del lugar.

Minutos después, Luigi “N” y un tercer implicado robaron otra entidad bancaria en el fraccionamiento Isla Musala donde cambiaron su modus operandi. Esta ocasión Michael “N” permaneció vigilando el exterior mientras que Luigi “N” y otro sujeto (aún sin identificar por las autoridades) ingresaron al área de cajas, realizaron disparos al personal para intimidar al personal e intentaron obligar a una víctima a abrir la bóveda, misma que asesinaron minutos después.

Las autoridades ubicaron al menos
Las autoridades ubicaron al menos a tres personas que participaron en los atracos. La FGE solo informó la detención de dos personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al no lograr su cometido, los sujetos le dispararon en dos ocasiones a la víctima, causándole la muerte y posteriormente huyeron en un vehículo.

“Más tarde ese día fueron detenidos por la Policía Estatal”, finalizó el comunicad oficial.

Operación Frontera Norte, Sinaloa en la mira como principal estado productor de droga sintética

En hechos recientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre los resultados de la Operación Frontera Norte, posicionando a Sinaloa como uno de los principales estados productores de droga sintética a nivel nacional.

El Gabinete de Seguridad informó
El Gabinete de Seguridad informó los avances de la Operación Frontera Norte con corte el 1 de octubre. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, autoridades federales en coordinación con elementos estatales localizaron e inhabilitaron en Culiacán tres áreas de concentración de material para la fabricación de drogas sintéticas.

En la zona asegurada se incautaron 650 litros y 25 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, lo que provocó una afectación económica de 13 millones de pesos.

Además, el informe apuntó que en El Salado, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas largas, un chaleco balístico, siete cargadores, 185 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

