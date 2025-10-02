México

Dalílah Polanco expone inquietante amistad con Ludwika Paleta: “Le podría decir tengo un cuerpo escondido, necesito que me ayudes”

La actriz ha vuelto a posar los reflectores sobre la actriz y el empresario Emiliano Salinas

Por Víctor Cisneros

Las declaraciones de Polanco han
Las declaraciones de Polanco han puesto la atención pública en Ludwika Paleta y su matrimonio con Emiliano Salinas. (@ludwika_paleta, @polancodalilah, Instagram)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha roto paradigmas establecidos durante las primeras dos ediciones de reality. En contraste con el pasado inmediato, actualmente los villanos sortean las eliminaciones y han llegado a la final.

Shiky y Dalílah Polanco se han erigido como los grandes antagonistas de la tercera temporada. Sin embargo, la actriz supera por mucho al español como un factor de polémica. Sus expresiones dentro de la casa, además de generar encono, han tenido un impacto colateral en celebridades que no tienen vínculos con el proyecto.

En las últimas horas, usuarios de X —antes Twitter— han difundido un video que recoge una breve conversación entre Polanco y Shiky que han vuelto a poner los reflectores sobre el matrimonio de Ludwika Paleta y el empresario Emiliano Salinas, este último, vinculado en 2019 a NXIVM, secta estadounidense cuyos miembros clave fueron condenados por tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado.

En X surgieron fotografías de
En X surgieron fotografías de Dalilah Polanco con personajes vinculados a Nxivm. (Captura de pantalla, X)

“Le podría decir: Tengo un cuerpo escondido en casa”

Semanas antes, también durante una charla con el presentador español, Dalílah Polanco confesó que durante un tiempo perteneció a una secta.

Aunque no precisó el culto, periodistas, creadores de contenido y usuarios de X divulgaron una fotografía de Dalílah Polanco durante una comida donde aparecen personalidades vinculadas a NXIVM, entre ellos, Emiliano Salinas.

En 2019, durante el juicio de Keith Raniere, líder y fundador de NXIVM, el empresario mexicano fue señalado de dirigir operaciones del grupo en México, declaraciones que fueron desestimadas por Salinas.

Las expresiones de Dalílah Polanco atrajeron una atención pública no deseada por el matrimonio. Sin embargo, un nuevo acto de honestidad o indiscreción, ha vuelto a colocar a la pareja bajo el escrutinio público.

Al hablar sobre la estrecha amistad que tiene en la industria, Polanco se refirió a Ludwika Paleta como una amiga leal: “Le dije a Ludwika, porque como no está en México... Tú que estás en Madrid y no le vas a decir a nadie. Porque aparte de las mujeres a las que te voy a decir algo. Así le podría decir: ‘Tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo’ (hace un gesto de hacer un pacto de silencio)... Se regresa a Madrid”.

En vísperas de la final de LCDLFMX 3, Dalílah Polanco lanzó un polémico comentario que afectó la imagen de la actriz Ludwika Paleta Crédito: @SpoilerDelDia, X

Reacciones en redes sociales

Las palabras de Dalílah Polanco hacen eco en medio de momento tenso para ella fuera de la casa. Paralelamente, ha sido criticada por bromear sobre el hecho de que le fue retirado un sacapuntas ante la posibilidad de que lo usara para degollar a Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris.

René Franco, expanelista del reality, ha cuestionado públicamente a la producción a cargo de Rosa María Noguerón por tolerar dichas expresiones, cuando en la temporada pasada Adrián Marcelo fue señalado de apología a la violencia por chiste del mismo calado.

“¿Entonces quién marca la línea editorial en @TeleUniCompany acerca de a quién sí estigmatizar como psicópata y a quién no?”, cuestionó el locutor.

Ante la ola de críticas, Ludwika Paleta compartió una historia en su cuenta de Instagram que ha sido interpretada como una postura indirecta al caso: “Pensar un poquito no hace daño. De verdad, se los digo. Todo mi cariño a esa gente que le resuene la nota”.

Ludwika Paleta compartió un historia
Ludwika Paleta compartió un historia en medio de la polémica por las declaraciones de Dalílah Polanco. (@ludwika_paleta, Instagram)

