La Casa de los Famosos México EN VIVO: ¿Quién ganó el debate de los finalistas?

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

Por Luis Angel H Mora

17:31 hsHoy

Quién ganará La Casa de los Famosos México, según encuesta

El participante se sumará a Mario Bezares y Wendy Guevara como los grandes ganadores del reality show

Por Adriana Castillo

(Infobae México/ Jovani Pérez)
(Infobae México/ Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos México 2025 está a punto de terminar y solo un habitante será coronado como el gran ganador de la temporada; no solo se encargará de apagar las luces, también recibirá 4 millones de pesos más un bono adicional.

17:25 hsHoy

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece

Por Marco Ruiz

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador (Infobae México/ Jovani Pérez)

El reality La Casa de los Famosos México se encuentra en la recta final de su tercera temporada. El sexto lugar será revelado este miércoles 1 de octubre durante la gala, sin acceso a un premio monetario, a diferencia de lo que ocurre en otros formatos internacionales como el de Telemundo.

17:07 hsHoy

¿Aarón Mercury admite fraude tras su salida en La Casa de los Famosos México 3?

El creador de contenido generó mucha polémica tras su reciente eliminación

Por Armando Pereda

El creador de contenido estuvo
El creador de contenido estuvo a un paso de llegar a la final - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México 3 sorprendió a miles de seguidores que esperaban verlo avanzar en el reality que está en sus últimos días.

13:48 hsHoy
¿Quién ganó el debate de
¿Quién ganó el debate de La Casa de los Famosos México 2025? (Infobae México)

¿Quién ganó el debate de los finalistas?

Durante la gala de la noche del martes en La Casa de los Famosos México, los conductores Diego de Erice y Odalys Ramírez realizaron una consulta rápida entre los panelistas para saber quién dominó el debate.

El resultado dejó como triunfadores a Aldo De Nigris y Shiky, quienes recibieron votos con diferencia mínima. Jessie Cervantes y Aarón Mercury favorecieron a Aldo; Cinthia y Sergio Mayer consideraron que tanto Aldo como Shiky sobresalieron; Ninel Conde destacó a Dalílah y Shiky, y Guana cerró la votación dando el reconocimiento a Aldo y Shiky como los mejores de la noche.

¿Cuáles fueron los temas a debatir?

  • A diferencia de mis adversarios, yo...
  • El peor carácter de la casa lo tuvo...
  • Mi cuarto fue el mejor porque...
  • Nunca podría compartir una nueva experiencia de aislamiento con...
  • Debería apagar las luces de La Casa de los Famosos México por...

