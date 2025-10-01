La Casa de los Famosos México EN VIVO: ¿Quién ganó el debate de los finalistas?

La Casa de los Famosos México 2025 está a punto de terminar y solo un habitante será coronado como el gran ganador de la temporada; no solo se encargará de apagar las luces, también recibirá 4 millones de pesos más un bono adicional.
El reality La Casa de los Famosos México se encuentra en la recta final de su tercera temporada. El sexto lugar será revelado este miércoles 1 de octubre durante la gala, sin acceso a un premio monetario, a diferencia de lo que ocurre en otros formatos internacionales como el de Telemundo.
La eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México 3 sorprendió a miles de seguidores que esperaban verlo avanzar en el reality que está en sus últimos días.
Durante la gala de la noche del martes en La Casa de los Famosos México, los conductores Diego de Erice y Odalys Ramírez realizaron una consulta rápida entre los panelistas para saber quién dominó el debate.
El resultado dejó como triunfadores a Aldo De Nigris y Shiky, quienes recibieron votos con diferencia mínima. Jessie Cervantes y Aarón Mercury favorecieron a Aldo; Cinthia y Sergio Mayer consideraron que tanto Aldo como Shiky sobresalieron; Ninel Conde destacó a Dalílah y Shiky, y Guana cerró la votación dando el reconocimiento a Aldo y Shiky como los mejores de la noche.
¿Cuáles fueron los temas a debatir?