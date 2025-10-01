México

Quién ganará La Casa de los Famosos México, según encuesta

El participante se sumará a Mario Bezares y Wendy Guevara como los grandes ganadores del reality show

Por Adriana Castillo

(Infobae México/ Jovani Pérez)
(Infobae México/ Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos México 2025 está a punto de terminar y solo un habitante será coronado como el gran ganador de la temporada; no solo se encargará de apagar las luces, también recibirá 4 millones de pesos más un bono adicional.

Es imposible saber quién ganará la temporada antes de que lo anuncie la conductora Galilea Montijo, pues el resultado final depende únicamente del voto del público. No obstante, en redes sociales hay varias encuestas cuyos resultados pueden arrojar una aproximación.

De acuerdo con el primer corte a la encuesta del programa Vaya Vaya en Facebook, Aldo de Nigris se posiciona como el favorito para ganar La Casa de los Famosos México 2025, con un 44 por ciento de los votos a favor.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

La encuesta muestra una competencia cerrada por el primer lugar, pues Dalílah Polanco cuenta con el 38 por ciento de los votos.

Les siguen Abelito con el 6 por ciento, Shiky con el 4 por ciento, Mar Contreras con 3 por ciento y Alexis Ayala el 2 por ciento de las preferencias.

De hecho, se especula que el villano de telenovelas podría convertirse en el sexto finalista de la temporada y abandonar la casa el miércoles 1 de octubre.

(FB: Vaya Vaya)
(FB: Vaya Vaya)

Aunque la encuesta de Vaya Vaya ofrece una aproximación al respaldo popular de cada finalista, el resultado oficial dependerá exclusivamente de la votación en línea.

La expectativa aumenta de cara a la última gala, programada para el domingo 5 de octubre, cuando se revelarán las posiciones finales de los seis finalistas y se conocerá quién obtiene el título de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección en el horario indicado, de lo contrario, solo puedes otorgar un voto al día.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pre galas, galas y post galas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.

