Quién es el sexto lugar de La Casa de los Famosos México, según encuesta

(Captura Vix // La Casa de los Famosos México)

El miércoles 1 de octubre se llevará a cabo la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 y un finalista deberá abandonar las instalaciones a días de la gran final.

De acuerdo con la información que compartió Galilea Montijo, conductora principal del reality show, el décimo eliminado de la temporada será reconocido con el sexto lugar.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién será el décimo eliminado de La Casa de los Famosos México?

La eliminación de los participantes se define únicamente con el voto del público, por esa razón, resulta imposible saber quién quedará en sexto lugar esta temporada hasta que Galilea Montijo lo anuncie en la gala.

No obstante, algunos programas de espectáculos e influencers han utilizado sus redes sociales para tener una aproximación al nivel de apoyo del público a cada uno de los participantes.

Tal es el caso del programa Vaya Vaya, pues en su perfil de Facebook se abrió una encuesta con la siguiente pregunta: ¿Quién quieres que gane La Casa de los Famosos México?.

(FB: Vaya Vaya)

De acuerdo con el primer corte de información, Alexis Ayala y Mar Contreras se encuentran en riesgo de abandonar la competencia el 1 de octubre, ya que tan solo cuentan con el 2 y 3 por ciento de votos a favor, respectivamente.

Le siguen Shiky con 4 por ciento, Abelito con 6 por ciento y Dalílah Polanco con 38 por ciento de votos a favor.

Según esta encuesta, Aldo de Nigris es el favorito para ganar la temporada con 44 por ciento de votos a favor.

(Captura de pantalla YouTube)

La última gala se llevará a cabo el domingo 5 de octubre y durante el programa se dará a conocer al quinto, cuarto, tercer, segundo y primer lugar de la temporada.

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección en el horario indicado, de lo contrario, solo puedes otorgar un voto al día.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.