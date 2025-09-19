¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”

(Captura Instagram: @lacasadelosfamososmx // REUTERS: Mike Blake - Archivo)

Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti visitaron la Ciudad de México para promocionar su próxima película ‘Una batalla tras otra’. Los actores no solo asistieron a la alfombra roja de la cinta, también tuvieron un acercamiento con medios a un costado del Monumento a la Revolución.

Fue precisamente en ese lugar donde Galilea Montijo intentó acercarse a DiCaprio para tomarse una fotografía, pero él la habría rechazado porque según estaba ocupado en una llamada telefónica.

“Ayer estuvo Leonardo Di Caprio... qué creen que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí a ahí (cerca), me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón”, contó Montijo en el programa ‘Hoy’.

Galilea Montijo en la presentación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Créditos: Cross Flowers/ Infobae México)

La conductora estrella de Televisa no se rindió y consiguió una foto con Benicio del Toro.

“Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permites, después de la señora con mucho gusto’ y fue como qué onda”, contó.

Galilea Montijo no compartió más detalles al respecto y continuó con el programa.

Benicio Del Toro. (REUTERS/Katie Collins)

¿Cuándo se estrena ’Una batalla tras otra’ en México?

La nueva película de Paul Thomas Anderson y estelarizada por Leonardo DiCaprio se estrenará en los cines mexicanos el próximo 25 de septiembre.

Se trata de una comedia de acción, que según contó Leonardo DiCaprio en la alfombra roja en CDMX: “Esta película es una de sus películas más grandes, llenas de acción, divertidas, sinceras que creo que he hecho y es un honor ser parte de ella”.

La conductora y su stylist explicaron cómo se elaboró el vestuario estilo griego IG:La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo luce vestido elaborado de último minuto en LCDLFM

Horas antes de que comenzara la octava gala de nominación de La Casa de los Famosos México, la stylist de Galilea Montijo confeccionó un vestido largo de inspiración griega, utilizando dos piezas de tela y una liga para el cabello.

Según lo relatado por la conductora en Instagram, fue ella misma quien sugirió a su asesora de imagen improvisar un diseño con retazos, siguiendo la dinámica creativa que han empleado en otras apariciones públicas y conferencias.

“Si buscan en sus redes sociales, hay un sello que distingue a mi Jessica y es esto, que incluso se los presenta muchísimo en muchas conferencias que hay, la manera de cómo con una tela ella saca de verdad algo que te vuela la cabeza”, explicó Montijo.