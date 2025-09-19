México

¿Le hizo el feo? Galilea Montijo revela que Leonardo DiCaprio no quiso tomarse una foto con ella: “Me partió el corazón”

La estrella de Hollywood visitó la Ciudad de México junto a Benicio del Toro para promocionar su nueva película ‘Una batalla tras otra’

Por Adriana Castillo

Guardar
(Captura Instagram: @lacasadelosfamososmx // REUTERS:
(Captura Instagram: @lacasadelosfamososmx // REUTERS: Mike Blake - Archivo)

Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti visitaron la Ciudad de México para promocionar su próxima película ‘Una batalla tras otra’. Los actores no solo asistieron a la alfombra roja de la cinta, también tuvieron un acercamiento con medios a un costado del Monumento a la Revolución.

Fue precisamente en ese lugar donde Galilea Montijo intentó acercarse a DiCaprio para tomarse una fotografía, pero él la habría rechazado porque según estaba ocupado en una llamada telefónica.

“Ayer estuvo Leonardo Di Caprio... qué creen que me aplicó Leonardo que estuvo de aquí a ahí (cerca), me aplicó la de (estoy en una llamada). Es Leo, puede hacer lo que quiera, me partió el corazón”, contó Montijo en el programa ‘Hoy’.

Galilea Montijo en la presentación
Galilea Montijo en la presentación de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Créditos: Cross Flowers/ Infobae México)

La conductora estrella de Televisa no se rindió y consiguió una foto con Benicio del Toro.

“Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permites, después de la señora con mucho gusto’ y fue como qué onda”, contó.

Galilea Montijo no compartió más detalles al respecto y continuó con el programa.

Benicio Del Toro. (REUTERS/Katie Collins)
Benicio Del Toro. (REUTERS/Katie Collins)

¿Cuándo se estrena ’Una batalla tras otra’ en México?

La nueva película de Paul Thomas Anderson y estelarizada por Leonardo DiCaprio se estrenará en los cines mexicanos el próximo 25 de septiembre.

Se trata de una comedia de acción, que según contó Leonardo DiCaprio en la alfombra roja en CDMX: “Esta película es una de sus películas más grandes, llenas de acción, divertidas, sinceras que creo que he hecho y es un honor ser parte de ella”.

La conductora y su stylist explicaron cómo se elaboró el vestuario estilo griego IG:La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo luce vestido elaborado de último minuto en LCDLFM

Horas antes de que comenzara la octava gala de nominación de La Casa de los Famosos México, la stylist de Galilea Montijo confeccionó un vestido largo de inspiración griega, utilizando dos piezas de tela y una liga para el cabello.

Según lo relatado por la conductora en Instagram, fue ella misma quien sugirió a su asesora de imagen improvisar un diseño con retazos, siguiendo la dinámica creativa que han empleado en otras apariciones públicas y conferencias.

“Si buscan en sus redes sociales, hay un sello que distingue a mi Jessica y es esto, que incluso se los presenta muchísimo en muchas conferencias que hay, la manera de cómo con una tela ella saca de verdad algo que te vuela la cabeza”, explicó Montijo.

Temas Relacionados

Galilea MontijoLeonardo Di CaprioCDMXUna batalla tras otraBenicio del Toromexico-entretenimiento

Más Noticias

Testimonios del 85: Rebeca Orozco recuerda los cinco días que pasó bajo los escombros del Edificio Nuevo León en Tlatelolco

La mujer remomoró que estuvo bajo los escombros por cinco días antes de ser rescatada

Testimonios del 85: Rebeca Orozco

Así fue la vez que una actriz de cine para adultos se volvió viral durante un sismo en CDMX: “Si voy a morir, voy a morir feliz” | Video

Gia Kush impactó a miles al grabarse en pleno temblor mientras la alerta sísmica sonaba en la capital mexicana

Así fue la vez que

Cómo se usarán las ganancias del sorteo del 15 de septiembre para apoyo consular a mexicanos en EEUU

La SRE informó sobre los recursos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos

Cómo se usarán las ganancias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de septiembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

La mañanera de hoy 19 de septiembre | Recuerdo de los sismos, armonización de la Reforma Fiscal, abusos del amparo y defensa de los hijos de AMLO, entre lo relevante

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 19
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 5 hombres, incluidos 2

Caen 5 hombres, incluidos 2 menores de edad, con armas largas en operativo en Culiacán

Sheinbaum confirma acuerdo de seguridad con Canadá para combatir a cárteles y tráfico de drogas en ambos países

Investigación por huachicol fiscal en la Marina no incluye temas de ingreso ilegal de armas en México, aclara Sheinbaum

Olga Sosa Ruiz y Vector Casa de Bolsa: un vínculo que genera sospechas en Tamaulipas de posible huachicol fiscal

Diputada señalada por la OFAC dio contratos a empresario con supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 19 de septiembre: Guana o Aldo de Nigris vs Abelito por la salvación

Conductores de Ventaneando lanzan fuerte advertencia a Susana Zabaleta tras ataques de Ricardo Pérez contra la prensa

Carlos Salinas de Gortari rompe el silencio en la serie documental ‘PRI: Crónica del Fin’: cuándo y dónde verla

Mujer desata controversia tras afirmar que Christian Nodal ‘no le quitó la mirada’ en un concierto; muestra pruebas

Mar Contreras siente culpa por su comportamiento reciente en La Casa de los Famosos México: esto fue lo que hizo

DEPORTES

19 de septiembre: a 8

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición