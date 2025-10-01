México

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece

Por Marco Ruiz

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador (Infobae México/ Jovani Pérez)

El reality La Casa de los Famosos México se encuentra en la recta final de su tercera temporada. El sexto lugar será revelado este miércoles 1 de octubre durante la gala, sin acceso a un premio monetario, a diferencia de lo que ocurre en otros formatos internacionales como el de Telemundo.

A diferencia de la versión transmitida por Telemundo en Estados Unidos, donde los tres primeros lugares obtienen premios económicos, la edición producida por Televisa en México solo otorga el reconocimiento y 4 millones de pesos al gran ganador del reality. El resto de los finalistas no recibe cantidad económica como estímulo, incluyendo al sexto lugar.

Esta diferencia ha sido tema de conversación entre los seguidores de la franquicia, ya que se trata de una política exclusiva de la producción mexicana, que ha optado por concentrar la motivación en el premio principal.

Fecha y hora para conocer al sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025

La identidad del sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025 se dará a conocer durante la gala programada para el miércoles 1 de octubre a las 20:30 horas (hora de México), transmitida por el canal Las Estrellas y la plataforma ViX Premium. La presentadora Galilea Montijo confirmó el anuncio al término de la última gala de eliminación, donde fue despedido Aarón Mercury, quien se convirtió en el último eliminado el domingo 28 de septiembre.

El público lleva el control del resultado al votar de manera directa. Las votaciones siguen abiertas para determinar quién merece el primer lugar, con la posibilidad de votar hasta diez veces al día en caso de contar con suscripción a ViX Premium.

Quiénes son los seis finalistas y cómo sigue la competencia

La eliminación de Aarón Mercury dejó a Mar Contreras, Abelito, Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala y Aldo De Nigris como los seis habitantes que aspiran a la final. Una vez anunciado el sexto sitio, las votaciones se reabrirán para que los usuarios elijan entre los cinco restantes al próximo ganador.

El desenlace del programa tendrá lugar el domingo 5 de octubre, día de la gran final, mientras que el público podrá seguir minuto a minuto la resolución a través de las plataformas habituales. El reality se ha consolidado como uno de los contenidos más vistos, la relevancia de la exposición mediática obtenida por los participantes, quienes suelen recibir propuestas de trabajo tras su paso por el programa.

Aumento de la expectativa y exposición

Aunque el sexto lugar y el resto de los finalistas no reciben un premio económico, la presencia en pantalla ha permitido a muchos concursantes obtener contratos para futuros proyectos y elevar su nivel de popularidad. La decisión de repartir solo un premio principal distingue a la edición mexicana, reforzando la competencia hasta el último minuto.

El premio de 4 millones de pesos y un bono adicional serán asignados exclusivamente a la celebridad más votada por el público, en una ceremonia que marcará el cierre de la actual temporada del reality.

