Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México

Usuarios en redes aseguran que la actriz presionó a producción para no quedarse sola en la final y evitar un escándalo

Por Luis Angel H Mora

Dalilah Polanco habría orquestado el presunto fraude para que Aaron Mercury saliera de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

A escasos días de la gran final, La Casa de los Famosos México navega su semana más polémica tras la eliminación de Aaron Mercury la noche del pasado domingo. Lejos de calmarse, las reacciones en redes sociales han alcanzado otro nivel: ahora la atención se centra en el presunto rol que Dalilah Polanco habría jugado para forzar la salida del influencer, alimentando así la narrativa de un posible fraude impulsado desde adentro del reality.

El detonante fue la inesperada expulsión de Mercury, quien, pese a contar con cinco millones de seguidores sólo en Instagram —contra los 343 mil del español Shiky—, quedó fuera de la recta final.

El resultado desató indignación entre el público, que colmó redes sociales de acusaciones de “fraude” y teorías sobre la intervención directa de la producción, encabezada por Rosa María Noguerón.

Numerosos usuarios sugieren que se manipularon los resultados con la intención de mantener una dinámica “conveniente” para ciertos personajes, señalando episodios recientes donde Mercury habría “incomodado” a la producción al exhibir irregularidades, como la polémica “moneda del destino” entregada a Guana, o su disgusto por preguntas del público que involucraron a su madre.

Revelan que Dalilah Polanco amenazó a Televisa

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Lo que ha elevado la controversia a niveles inéditos es la hipótesis de que Dalilah Polanco habría amenazado directamente a la producción para evitar quedarse sola frente a los integrantes del Cuarto Noche en la final del programa.

El tuit viral compartido en X, acompañado de un video del influencer Sr. Bla Bla Blá, detalla una supuesta presión ejercida por la actriz: “El plan de producción era eliminar a Mar este domingo pasado, pero Mar ganó el ticket, Dalilah amenazó con abandonar y exponer a producción si la dejaban sin Shiky en la final… y dicen que mañana (miércoles) sale Mar por órdenes de Dalilah”.

De acuerdo con este relato, Dalilah habría advertido sobre la posibilidad de abandonar la competencia y exponer públicamente el supuesto favoritismo o manipulación, desencadenando una “bola de nieve” mediática contra la televisora.

Dalílah Polanco y Aarón Mercury se enfrascan en la cena de nominados. (Capturas de pantalla)

Es el tema de los ratings, no están en los números que la televisora quisiera tener o que estipulaba para La Casa de los Famosos y que tenían que elaborar una narrativa para alzar los números en la semana final. Y que también tenían otro tipo de presiones, en específico por parte de la concursante y actriz Dalilah Polanco, porque ella no quería ser la única del cuarto día con todos los de noche en la final”, dijo el influencer Sr. Bla Bla Blá en su video.

Este juego de presiones habría modificado la hoja de ruta de la producción, misma que, según la versión, prefería que Mar Contreras fuera la última eliminada, pero que al resultar finalista por obra del azar, llevó a reconsiderar la expulsión de Mercury para mantener el equilibrio en la narrativa, dejar acompañada a Dalilah y evitar un escándalo mayor.

“Recordemos que cuando se eligió al primer finalista por parte de la suerte, Mar agarró la caja que era para Dalilah y ella incluso se ve como torpemente se enoja de que no tomó la caja que era para ella y por eso Mar Contreras se convirtió en finalista, cuando originalmente el plan de la producción era que Mar fuera la última eliminada este domingo. Al cebarse ese plan para ellos pues realmente quien tenía que salir era una persona del cuarto noche para no dejar a Dalilah sola en la final y que no se armara todo ese tema del escándalo que Dalilah estaba amenazando. Entonces empezaron a analizar, según lo que me comenta esta fuente de información, de lo que iba a ocurrir en La Casa de los Famosos”, asegura el creador de contenido.

Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Si bien no existen pruebas contundentes ni declaraciones oficiales que respalden o desmientan esta teoría, el ambiente previo a la final está marcado por la desconfianza y la sensación de que las decisiones clave de la competencia han sido guiadas por intereses ajenos a la votación del público.

Con seis finalistas en pie y el desenlace próximo, las conversaciones continúan girando alrededor de Dalilah Polanco y su presunta injerencia en uno de los realities más seguidos del año.

Temas Relacionados

Dalilah PolancoAaron MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025Frauderedes socialesrealitymexico-entretenimiento

