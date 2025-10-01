El vinagre de manzana como aliado natural para relajar los músculos y prevenir calambres nocturnos

El vinagre de manzana es un remedio natural popular para aliviar los calambres musculares nocturnos o tras el ejercicio.

Los calambres musculares son contracciones involuntarias que pueden aparecer de forma repentina, especialmente durante la noche o tras esfuerzos físicos prolongados.

Aunque existen múltiples causas como deshidratación, deficiencia de minerales o fatiga muscular, muchas personas han recurrido a remedios naturales para aliviar esta molestia.

Uno de los más populares es el vinagre de manzana, un ingrediente común en la cocina que ha ganado atención por sus posibles beneficios neuromusculares.

El vinagre de manzana contiene ácido acético, potasio y otros compuestos que podrían contribuir a mejorar la función muscular.

Su uso tradicional como remedio casero se basa en dos vías: la ingesta oral y la aplicación tópica. En ambos casos, se busca estimular el sistema nervioso periférico y favorecer el equilibrio de minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, todos ellos fundamentales para evitar espasmos musculares.

El ácido acético y el potasio del vinagre de manzana pueden favorecer la función muscular y el equilibrio de minerales. (Freepik)

Diversos estudios en fisiología deportiva han explorado cómo ciertos estímulos sensoriales intensos como el sabor ácido del vinagre pueden interrumpir la señal nerviosa que provoca el calambre.

Esta respuesta refleja, conocida como “reseteo neuromuscular”, ha sido observada también en productos como el jugo de pepinillos, y se relaciona con la activación de receptores orales que modulan la contracción muscular. Aunque no se trata de una cura definitiva, sí puede ofrecer alivio rápido en determinados casos.

Para quienes buscan una opción natural, se recomienda diluir una cucharada de vinagre de manzana en agua tibia, acompañada de miel si se desea mejorar el sabor.

Esta mezcla puede tomarse antes de dormir o durante el episodio de calambre. También es posible aplicar compresas con vinagre sobre la zona afectada, lo que podría mejorar la circulación y relajar el músculo.

Estudios sugieren que el sabor ácido del vinagre de manzana puede interrumpir la señal nerviosa que causa el calambre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Además de este remedio, es importante mantener una hidratación adecuada y consumir alimentos ricos en minerales, como plátano, espinaca, aguacate y frutos secos. El estiramiento regular, especialmente antes y después del ejercicio, también ayuda a prevenir calambres recurrentes.

Si bien el vinagre de manzana es considerado seguro en cantidades moderadas, no sustituye la atención médica. Los calambres persistentes, intensos o acompañados de otros síntomas pueden ser señal de afecciones más serias, como trastornos neurológicos, metabólicos o circulatorios.

Por ello, ante cualquier emergencia o duda sobre la causa de los calambres, es fundamental acudir con un profesional de la salud.

El uso del vinagre de manzana como aliado natural ofrece una alternativa accesible y sin efectos secundarios conocidos para quienes buscan aliviar los calambres musculares.

Su efectividad puede variar según el origen del malestar, pero su integración en rutinas de bienestar ha demostrado ser útil en múltiples contextos.