México

Difunden fotos de la huida de los presuntos atacantes de Micky Hair, estilista de las estrellas que fue asesinado en Polanco

En 2024, el joven de 28 años interpuso una denuncia en contra de un hombre por presunto fraude y amenazas

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

La información sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair, afuera de su establecimiento ubicado en Polanco, cae acuentagotas.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el estilista de 28 años de edad perdió la vida el pasado lunes 29 de septiembre cuando se encontraba afuera de su salón de belleza tras recibir impactos de bala.

Los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, se lee en la cuenta verificada de la SSC de la Ciudad de México.

(IG: @micky_hair)
(IG: @micky_hair)

Difunden imágenes de los presuntos atacantes de Micky Hair

Hasta el momento, no existe más información oficial respecto al caso. No obstante, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que entre las pertenencias del estilista que llevaba al momento de los hechos se encontró un ticket por una transferencia bancaria de 1.7 millones de pesos a una cuenta que ya fue rastreada e identificada en Jalisco.

Eso no es todo, según la información que compartió el periodista en su cuenta de X, los presuntos asesinos del Micky Hair dispararon al menos 5 ocasiones en contra del estilista y huyeron hacia el Estado de México, por lo que ya se solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Edomex.

Además, Carlos Jiménez publicó capturas de pantalla donde supuestamente se ve a los presuntos responsables de ataque huyendo a bordo de una motocicleta.

(X: @c4jimenez)
(X: @c4jimenez)

Micky Hair levantó una denuncia por presuntas amenazas y fraude

Carlos Jiménez también dio a conocer que el estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os interpuso una denuncia en contra de Eduardo ‘N’ en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por presunto fraude y amenazas, esto en septiembre de 2024.

“Eduardo le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Micky Hair le decía que él estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”, narró Carlos Jiménez sobre el caso en C4 en alerta.

Parte de la denuncia que
Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)

Hasta el momento se desconocen más detalles al respecto, no obstante, algunas personalidades del medio artístico nacional han externado sus condolencias.

Tal es el caso de Ángela Aguilar, quien utilizó sus redes sociales para externar unas palabras en memoria de quien no solo fue su estilista, también su amigo.

Temas Relacionados

Miguel de la MoraPolancoCDMXÁngela AguilarKenia OsMicky HairMicky Hair Salón Masarykasesinatoestilista de las famosasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

El secretario Pablo Vázquez Camacho dio a conocer igualmente que la esposa del jefe del Sector Tlatelolco ya es atendida en un hospital

Asesinan en Edomex a jefe

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 1

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece

Infobae

México: cotización de apertura del dólar hoy 1 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 1 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Tipo de cambio dólar canadiense
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Edomex a jefe

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

La caída de “El Chuki”: estos delitos enfrentará por ser piloto aviador dentro de la red de Los Chapitos en Sinaloa

A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

ENTRETENIMIENTO

Infobae

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Hombres interceptan y agreden al activista Arturo Islas y a su familia: “La violencia digital se convirtió en física”

La Casa de los Famosos México EN VIVO: ¿Quién ganó el debate de los finalistas?

“Hay una de los tres juntos”: Aseguran que Cazzu aún tiene fotos de Nodal en su casa por ésta contundente razón

Éste es el estado de salud de Eduin Caz, hoy 1 de octubre, tras ser hospitalizado al concluir conciertos de Grupo Firme

DEPORTES

Ni garra ni resultados: Efraín

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León