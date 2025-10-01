Difunden fotos de la huida de los presuntos atacantes de Micky Hair, estilista de las estrellas que fue asesinado en Polanco

(IG: @micky_hair)

La información sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, también conocido como Micky Hair, afuera de su establecimiento ubicado en Polanco, cae acuentagotas.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el estilista de 28 años de edad perdió la vida el pasado lunes 29 de septiembre cuando se encontraba afuera de su salón de belleza tras recibir impactos de bala.

“Los probables responsables viajaban a bordo de una motocicleta, por lo que en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, se lee en la cuenta verificada de la SSC de la Ciudad de México.

(IG: @micky_hair)

Difunden imágenes de los presuntos atacantes de Micky Hair

Hasta el momento, no existe más información oficial respecto al caso. No obstante, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que entre las pertenencias del estilista que llevaba al momento de los hechos se encontró un ticket por una transferencia bancaria de 1.7 millones de pesos a una cuenta que ya fue rastreada e identificada en Jalisco.

Eso no es todo, según la información que compartió el periodista en su cuenta de X, los presuntos asesinos del Micky Hair dispararon al menos 5 ocasiones en contra del estilista y huyeron hacia el Estado de México, por lo que ya se solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Edomex.

Además, Carlos Jiménez publicó capturas de pantalla donde supuestamente se ve a los presuntos responsables de ataque huyendo a bordo de una motocicleta.

(X: @c4jimenez)

Micky Hair levantó una denuncia por presuntas amenazas y fraude

Carlos Jiménez también dio a conocer que el estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os interpuso una denuncia en contra de Eduardo ‘N’ en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por presunto fraude y amenazas, esto en septiembre de 2024.

“Eduardo le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Micky Hair le decía que él estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”, narró Carlos Jiménez sobre el caso en C4 en alerta.

Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)

Hasta el momento se desconocen más detalles al respecto, no obstante, algunas personalidades del medio artístico nacional han externado sus condolencias.

Tal es el caso de Ángela Aguilar, quien utilizó sus redes sociales para externar unas palabras en memoria de quien no solo fue su estilista, también su amigo.