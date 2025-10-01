Clara Brugada reporta más de 3 mil 500 viviendas bajo el agua en CDMX; iniciará hoy entrega de apoyos a los damnificados: " No están solos"

Durante “La Mañanera del pueblo”, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expuso ante la prensa los principales daños y las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias recientes en la capital.
La información se presentó tras los reportes por las lluvias del 27 de septiembre, la cual acumuló cerca de 31 millones de metros cúbicos de agua, siendo considerada como la temporada más intensa en 34 años. Asimismo, se rectificó que, durante este mes, la precipitación aumentó un 82% respecto a periodos previos.
Información en desarrollo...
