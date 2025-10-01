México

Clara Brugada reporta más de 3 mil 500 viviendas bajo el agua en CDMX; iniciará hoy entrega de apoyos a los damnificados: " No están solos"

El gobierno capitalino dio a conocer que las lluvias recientes generaron inundaciones con niveles de agua de hasta 1.5 metros

Por Alejandra Zúñiga

Guardar
La Ciudad de México registró
La Ciudad de México registró una lluvia histórica de 84.5 mm en el Zócalo, la mayor desde 1952. (CRÉDITO: Jesús Aviles| Infobae México)

Durante “La Mañanera del pueblo”, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expuso ante la prensa los principales daños y las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias recientes en la capital.

La información se presentó tras los reportes por las lluvias del 27 de septiembre, la cual acumuló cerca de 31 millones de metros cúbicos de agua, siendo considerada como la temporada más intensa en 34 años. Asimismo, se rectificó que, durante este mes, la precipitación aumentó un 82% respecto a periodos previos.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXClimaLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

El secretario Pablo Vázquez Camacho dio a conocer igualmente que la esposa del jefe del Sector Tlatelolco ya es atendida en un hospital

Asesinan en Edomex a jefe

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 1

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Rumbo a la gran final del reality show de Televisa, las expectativas por el orden de sus finalistas crece

Infobae

México: cotización de apertura del dólar hoy 1 de octubre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 1 de octubre

Estos son los últimos movimientos que se registraron en el tipo de cambio entre la moneda mexicana y la canadiense

Tipo de cambio dólar canadiense
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Edomex a jefe

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

La caída de “El Chuki”: estos delitos enfrentará por ser piloto aviador dentro de la red de Los Chapitos en Sinaloa

A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

ENTRETENIMIENTO

Infobae

¿Habrá premio para el sexto lugar de La Casa de los Famosos México? Hora, canal y todo sobre la penúltima gala

Hombres interceptan y agreden al activista Arturo Islas y a su familia: “La violencia digital se convirtió en física”

Difunden fotos de la huida de los presuntos atacantes de Micky Hair, estilista de las estrellas que fue asesinado en Polanco

La Casa de los Famosos México EN VIVO: ¿Quién ganó el debate de los finalistas?

“Hay una de los tres juntos”: Aseguran que Cazzu aún tiene fotos de Nodal en su casa por ésta contundente razón

DEPORTES

Ni garra ni resultados: Efraín

Ni garra ni resultados: Efraín Juárez firma la peor temporada de Pumas tras rumores de su salida

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León