Sheinbaum, Brugada y Delfina Gómez realizan evaluación de afectaciones tras inundaciones en el Valle de México

La mandataria aseguró que esta semana se darán los primeros apoyos a las personas afectadas

Por Jaqueline Viedma

La tarde de este 30 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y otros secretarios de su administración para realizar la evaluación de las afectaciones que se presentaron luego de las lluvias del pasado fin de semana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria comentó que la reunión giro en torno a las inundaciones que se han presentado en los últimos días en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente, la zona oriente.

Informó que distintas dependencias están trabajando en conjunto para atender a la ciudadanía afectada, aseguró que esta semana se darán los primeros apoyos para las personas damnificadas.

Manifestó que en las respectivas zonas de CDMX y Estado de México se están llevando a cabo censos por parte de la Secretaría de Bienestar, “vamos a apoyar a todos, no se va a quedar ninguna persona desamparada”.

Claudia Sheinbaum realizó una reunión para la evaluación de afectaciones tras lluvias en el oriente del Valle de México. (X/Delfina Gómez)

Sheinbaum adelantó que se encuentran haciendo una valoración de las obras integrales que tienen que realizar con el fin de evitar que estas áreas se inunden cada que llueve.

“Esta misma semana vamos a hacer una segunda evaluación y en 15 días vamos a tener las obras que se necesitan... se han hecho muchas pero se tienen que estar haciendo obras de manera permanente”, aclaró la presidenta.

A su salida, tras un breve encuentro con medios de comunicación, Sheinbaum reafirmó su compromiso de brindar el primer apoyo esta semana, advirtió que el segundo apoyo quedará sujeto a la evaluación de riesgos.

LLuvias causan inundaciones históricas en CDMX y Edomex

El pasado fin de semana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura en la demarcación Iztapalapa tras registrarse precipitaciones que superaron los 70 milímetros y ante la previsión de caída de granizo.

Simultáneamente, se emitió la alerta roja para la alcaldía Venustiano Carranza, donde se pronosticaron lluvias entre 50 y 70 milímetros.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

La alerta naranja se extendió a Gustavo A. MaderoIztacalcoMilpa AltaTláhuac y Xochimilco. Estas acciones respondieron a la intensidad atípica de la tormenta que inició después de las 18:30, lo que rebasó la capacidad de respuesta de la infraestructura hidráulica local.

La magnitud de las inundaciones llevó a las autoridades a desplegar operativos de emergencia e instalar puestos de mando para atender a los habitantes, mientras numerosos usuarios del transporte público buscaron rutas alternativas ante el desorden generado.

La Línea A del Metro, que conecta la zona oriente de la capital, suspendió su servicio en el tramo de Guelatao a La Paz debido a la acumulación de agua en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Peñón Viejo.

Al menos cinco municipios del oriente del Estado de México reportaron inundaciones y encharcamientos en vías primarias: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y La Paz.

