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Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 en CDMX: precio y cómo conseguir la edición especial

Tendrá diseño coleccionable y funcionará en Metro, Metrobús, Cablebús y otros sistemas de transporte

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La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la Futbol 2026 ya comenzó en la Ciudad de México y una de las novedades que más ha llamado la atención entre aficionados y usuarios del transporte público es la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) Edición Especial Mundial 2026.

El Gobierno capitalino confirmó el lanzamiento oficial de este plástico conmemorativo, que además de funcionar como método de pago unificado para los distintos sistemas de transporte de la capital, también apunta a convertirse en un artículo de colección para seguidores del futbol y turistas nacionales e internacionales.

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La tarjeta conservará las mismas funciones que la MI tradicional, pero contará con un diseño especial inspirado en la identidad visual del Mundial 2026 y en algunos de los símbolos más representativos de la Ciudad de México.

¿Cuál será el precio de la Tarjeta MI del Mundial 2026?

Las autoridades capitalinas detallaron que la edición especial mantendrá prácticamente el mismo costo de las tarjetas convencionales que actualmente utilizan millones de personas en la capital.

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Tarjeta de Movilidad Integrada edición Mundial 2026 en primer plano, con ilustraciones del Ángel de la Independencia, Bellas Artes, Torre Latinoamericana, ajolote y cacomixtle.
La Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial del Mundial 2026 combinará elementos icónicos de la Ciudad de México con referencias futbolísticas y funcionará en sistemas como Metro, Metrobús y Cablebús

La versión física tendrá un precio de entre 20 y 22 pesos mexicanos, monto que normalmente incluye el costo del plástico y saldo equivalente para un primer viaje dentro de la red de transporte.

Además, se habilitará una modalidad digital mediante tecnología NFC a través de la App CDMX, disponible inicialmente para teléfonos Android compatibles. Esta versión tendrá un costo de 15 pesos.

En ambos casos, los usuarios podrán realizar recargas de saldo de hasta 500 pesos, tal como ocurre con las tarjetas tradicionales de Movilidad Integrada.

¿Dónde se podrá comprar la edición especial?

La distribución de la Tarjeta MI Mundial 2026 comenzará de manera progresiva a partir de junio de 2026 y el gobierno capitalino prevé una producción de hasta 1.5 millones de piezas para atender tanto la demanda local como la llegada masiva de visitantes durante el torneo.

Las tarjetas estarán disponibles en distintos puntos de venta de la red de Movilidad Integrada, entre ellos:

  • Taquillas del Metro CDMX
  • Máquinas automáticas de recarga y venta
  • Estaciones de Metrobús
  • Terminales del Cablebús
  • Puntos de acceso del Tren Ligero y Trolebús
  • Centros de atención de otros sistemas de transporte

También se contempla la instalación de módulos temporales en zonas turísticas y en áreas cercanas a recintos deportivos estratégicos, incluido el Estadio Ciudad de México, una de las sedes principales del Mundial 2026.

Debido a que se trata de una edición limitada con valor coleccionable, las autoridades recomendaron a los usuarios preguntar directamente en taquillas o módulos sobre la disponibilidad del diseño conmemorativo.

Así será el diseño de la tarjeta conmemorativa

Uno de los aspectos más llamativos de esta edición especial será precisamente su imagen gráfica. El diseño combina elementos relacionados con el futbol y la identidad cultural chilanga.

La tarjeta incluirá ilustraciones de monumentos emblemáticos de la capital como el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

Además, integrará referencias a especies representativas de la fauna local, entre ellas el ajolote y el cacomixtle, acompañadas por colores vibrantes inspirados en el ambiente festivo del Mundial.

Fondo vibrante rojo y verde. Muestra el Metro, Metrobús, Cablebús y Ecobici. También una Tarjeta MI del Mundial 2026 con monumentos, ajolote y cacomixtle.
La Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial del Mundial 2026 combinará elementos icónicos de la Ciudad de México con referencias futbolísticas y funcionará en sistemas como Metro, Metrobús y Cablebús

¿En qué transporte funcionará la Tarjeta MI Mundial 2026?

Aunque tendrá una apariencia distinta, la tarjeta operará exactamente igual que cualquier Tarjeta de Movilidad Integrada convencional y permitirá el acceso rápido a diversos sistemas de transporte público de la capital.

Podrá utilizarse en:

  • Metro CDMX
  • Metrobús
  • Cablebús
  • Trolebús
  • Red de Transporte de Pasajeros (RTP)
  • Tren Ligero
  • Ecobici
  • Tren Interurbano “El Insurgente”

Con este lanzamiento, la Ciudad de México busca facilitar la movilidad de millones de personas durante la Copa del Mundo 2026 y, al mismo tiempo, ofrecer un recuerdo conmemorativo para quienes vivan la experiencia mundialista en la capital del país.

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