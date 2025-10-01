México

Conagua alista “gran proyecto” para evitar inundaciones por lluvias en Zona Metropolitana: estas serán las demarcaciones prioritarias

El objetivo de el proyecto es frenar inundaciones

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció que, por órdenes presidenciales y ante las intensas lluvias recientes en la Zona Metropolitana del Valle de México, se está preparando un “gran proyecto” enfocado en prevenir y mitigar los daños provocados por las lluvias en puntos críticos de la zona oriente.

Esto debido a que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, instruyó acelerar las acciones para ofrecer una solución definitiva al problema de inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl y en las alcaldías del oriente de la capital.

Morales López subrayó que la elaboración e implementación de este plan representa una prioridad inmediata, porque su objetivo principal es impedir que se repitan los episodios de inundaciones que han afectado a la población.

Precisó: “En cuanto tengamos lista la estrategia, la daremos a conocer públicamente“.

Las demarcaciones consideradas de atención prioritaria son Nezahualcóyotl y las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Chalco, donde las lluvias recientes han provocado afectaciones extensas en viviendas, vialidades y servicios básicos.

