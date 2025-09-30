México

Lluvias en CDMX: Clara Brugada anuncia inversión extra de 900 millones para obras y apoyos en alcaldías

La capitalina destacó que, durante su administración, la inversión en infraestructura hidráulica ha rebasado los 2 mil 200 millones de pesos

Por Alejandra Zúñiga

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Ante las intensas precipitaciones registradas en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión cercana a 900 millones de pesos destinada a obras hidráulicas y apoyos enfocados a las personas afectadas por inundaciones.

En conferencia de prensa, la mandataria informó que, durante la temporada de lluvias se han destinado cerca de 65 millones de pesos en apoyos directos para las personas afectadas. Por ello, adelantó que se contempla una nueva inversión en equipo especializado, así como en proyectos de nuevas obras.

Dicha información se dio a conocer tras reportar los daños ocasionados por la tormenta del 27 de septiembre, la cual acumuló 91 milímetros de precipitación y se consideró como la más intensa de los últimos 34 años.

CDMX anuncia inversión para mitigar lluvias

Brugada Molina indicó que, en su primer año de administración, se han invertido más de 2 mil 200 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica con la finalidad de prevenir y reducir el impacto de las inundaciones en la capital.

Además, precisó que se han destinado más de mil 500 millones de pesos a la adquisición de equipo operativo, con lo que se incrementa la capacidad de respuesta ante emergencias.

Equipos de emergencia constantemente tuvieron
Equipos de emergencia constantemente tuvieron que apoyar a los ciudadanos para que pudieran llegar a sus hogares. (Twitter @enriquemunozfm)

La mandataria señaló, que aún está pendiente una inversión superior a 900 millones de pesos en equipo especializado y proyectos, cuya ejecución está prevista para octubre y noviembre, con el propósito de prevenir inundaciones futuras.

Entre las medidas de prevención que se realizan, destacó la construcción de un vaso regulador en Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, con el cual se busca disminuir el riesgo de inundaciones en la zona oriente de la ciudad.

Afectaciones por lluvias en CDMX

Tras las precipitaciones del sábado, la jefa de gobierno aclaró que se activó el operativo Tlaloque, y en coordinación con alcaldías y autoridades federales, se reportó que al menos 2 mil viviendas resultaron afectadas.

Reconoció la puesta en operación de 16 centros de mando en las áreas más afectadas, donde entre domingo y lunes se distribuyeron cerca de 14 mil raciones de alimentos, se brindó atención médica, así como acompañamiento a las familias de las alcaldías con mayores daños como Iztapalapa y Tláhuac.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua indicó que el programa de Acupuntura Hídrica contempla la creación de nuevos puntos de infiltración para recargar el acuífero y reducir los riesgos, y precisó que se mantiene la coordinación con la Comisión Nacional del Agua para llevar adelante proyectos metropolitanos y regionales que refuercen la infraestructura hidráulica.

