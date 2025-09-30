México

Dictan prisión preventiva a madre y padrastro de Paloma Nicole, la adolescente que murió por una cirugía plástica

La fiscalía estatal mantiene bajo custodia a los implicados, quienes son investigados por la muerte de la menor

Por Joshua Espinosa

La directora del penal de Durango confirmó que la madre y el padrastro de Paloma Nicole están bajo prisión preventiva en el centro penitenciario. Foto: RRSS

La mañana de este 29 de septiembre, la directora del penal número 1 de Durango, María Galarza Flores, informó a medios locales que tanto la madre de Paloma Nicole, Paloma Jazmín “N”, como su padrastro, Víctor Manuel “N”, se encuentran actualmente bajo prisión preventiva en las instalaciones de dicho centro penitenciario.

Al confirmarse su ingreso, Galarza Flores detalló que ambos presuntos implicados en la cirugía estética de Paloma Nicole están sujetos a las mismas condiciones y derechos que las demás personas privadas de la libertad, cumpliendo desde la primera audiencia judicial celebrada el pasado 28 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado de Durango detalló que la detención de la madre y el padrastro responde a su presunta implicación en la muerte de Paloma Nicole, quien falleció tras ser sometida a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre biológico.

Paloma Nicole, de 14 años, falleció tras un procedimiento estético autorizado solo por su madre, sin el consentimiento del padre biológico. Foto: Fiscalía General de Durango

Autoridades imputaron a Paloma Jazmín “N” por omisión de cuidado, complicidad en el procedimiento médico practicado, falsificación de documento –al alterar la prueba de Covid-19 de la menor– y usurpación de profesión, ya que habría intervenido en la operación sin poseer acreditaciones profesionales.

Por su parte, Víctor Manuel “N” enfrenta cargos por haber realizado la intervención quirúrgica pese a no contar con la autorización paterna correspondiente, así como por actuar en aparente complicidad con la madre.

Antecedentes del caso Paloma Nicole

El padre de Paloma Nicole denunció que la madre justificó la incomunicación previa a la cirugía alegando una supuesta infección de Covid-19. (X/@sexylia71)

Los hechos que llevaron a la detención de los ahora imputados comenzaron cuando Paloma Nicole, una adolescente de 14 años, falleció tras someterse a un procedimiento estético.

El padre biológico de la menor, Carlos Arellano, relató a distintos medios que nunca otorgó su consentimiento para la operación y que la intervención fue autorizada únicamente por la madre. Arellano explicó que la madre le comunicó, el 11 de septiembre, que viajarían a la sierra de Durango para aislarse por una supuesta infección de Covid-19, hecho que justificó la incomunicación en esos días previos a la cirugía.

Arellano fue notificado por su expareja del delicado estado de salud de Paloma Nicole el 15 de septiembre, la adolescente fue trasladada a la Clínica Santa María de Durango. La joven ya se hallaba en estado de coma e intubada tras un paro cardiorrespiratorio.

La Fiscalía de Durango imputó a la madre y al padrastro por su presunta implicación en la muerte de Paloma Nicole tras una cirugía estética. | Jovani Pérez

Según las autoridades, la causa médica del fallecimiento se estableció como edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia. Durante el velorio, el padre detectó cicatrices y rastros de implantes en el cuerpo de su hija, con lo que constató que efectivamente había sido sometida al aumento de senos.

La intervención a la que fue sometida Paloma Nicole se trató de un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia de glúteos. De acuerdo con familiares, Paloma Jazmín le dijo a su hija que se trataba de su regalo de XV años.

