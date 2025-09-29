Esta es la cadena de irregularidades en el caso de Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética en Durango

El caso de Paloma Nicole. (Redes sociales/FGE Durango)

La muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años tras ser sometida a una cirugía estética en Durango, ha revelado una serie de omisiones, documentos dudosos y decisiones médicas y familiares cuestionables que hoy son objeto de investigación y debate nacional.

El 11 de septiembre de 2025, Paloma Nicole fue retirada de su colegio en Durango por su madre, Paloma Yazmín “N”, bajo el argumento de un malestar. Se gestionó una prueba de covid-19 que resultó positiva y, con ese resultado, se informó al padre, Carlos Said Arellano, que la menor debía aislarse y que estarían incomunicadas varios días porque ella y su madre irían a unas cabañas en la sierra para evitar contagios.

Mientras tanto, según las denuncias de los propios familiares, ya estaba decidido que Nicole sería intervenida quirúrgicamente en la Clínica Santa María de Durango por su padrastro, Víctor Manuel “N”, con el consentimiento exclusivo de su madre, quien le dijo que sería el regalo de sus XV años.

El 12 de septiembre, la adolescente fue sometida a aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a glúteos. Su padre nunca fue informado.

Foto: Fiscalía General de Durango

Cinco días después, el 15 de septiembre, Carlos Arellano recibió una llamada donde supo que su hija tenía paro cardiorrespiratorio y estaba en coma. Los familiares le aseguraron que la causa era una complicación por covid-19, sin mencionar en ningún momento la cirugía estética a la que había sido sometida.

Recién en el velorio, al abrir el féretro, la familia paterna notó que la joven tenía un corpiño quirúrgico y los implantes, descubriendo la operación a la que había sido sometida.

El caso ha hecho eco nacional y apenas este fin de semana se dio a conocer la detención de la madre y el padrastro bajo cargos de omisión de cuidados, aunque se espera que se les sumen más imputaciones en los próximos días.

La cadena de fallos

Piden justicia para Paloma Nicole, menor de 14 años que falleció durante una cirugía estética autorizada por su madre y realizada por su padrastro. (X/@sexylia71)

El caso ha dejado al descubierto una serie de irregularidades en distintos niveles médicos, legales y familiares, que han provocado cuestionamientos sobre la protección de los menores, los controles en los procedimientos estéticos y la actuación de las instituciones involucradas que llevaron a la muerte a la joven de 14 años.

Aquí algunos de las irregularidades detectadas hasta ahora, la mayoría ventilados por el doctor y youtuber Mr. Doctor (Jorge Octavio Arroyo Martínez), quien ha entrevistado al padre de Paloma e indagado en las instituciones clínicas, leyes y demás personajes involucrados directa o indirectamente.

Presunto retiro de la menor del colegio con justificación médica fabricada

El colegio donde estudiaba Nicole informó que la madre acudió a retirarla después de que la adolescente reportó sentirse mal. Posteriormente, la madre argumentó que llevaría a su hija a una revisión médica.

Plan premeditado y ocultamiento al padre

La cirugía fue ordenada por la madre y su pareja, el cirujano plástico, sin notificar ni buscar el consentimiento del padre, pese a que compartían la patria potestad sobre la menor. La planeación incluyó mentir sobre el estado de salud de Paloma Nicole y buscar mecanismos administrativos y clínicos para ocultar la intervención.

Obtención irregular y posible falsificación de prueba covid

Una prueba PCR (Shutterstock)

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, a Paloma Nicole se le realizó una prueba de antígeno que finalmente sirvió para justificar el aislamiento de la menor para hacerle la cirugía. Hay dudas fundadas sobre la autenticidad del documento —la cédula profesional de la firmante pertenece a una persona con diversa formación académica— y sobre si el análisis fue efectivamente realizado a Nicole, además del cuestionamiento de por qué se le realizó una prueba de antígenos y no una PCR.

Cirugía estética practicada a menor de edad pese a infección (o con prueba dudosa)

A pesar de que las guías médicas nacionales e internacionales desaconsejan procedimientos electivos a pacientes con covid-19 activo, Paloma Nicole fue intervenida durante el periodo de supuesto aislamiento, en una cirugía no urgente que incrementó todos los riesgos médicos y anestésicos.

Consentimiento informado firmado solo por la madre

El hospital procedió únicamente con el aval de la madre de la menor. La ley en México exige la anuencia de ambos padres para intervenciones en menores de edad cuando hay custodia compartida. Este punto ha sido especialmente señalado por la fiscalía estatal.

Participación ilegal de persona no acreditada en quirófano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre presuntamente ingresó a quirófano y participó asistiendo al médico, su pareja sentimental, a pesar de carecer de formación profesional en salud, lo que constituye usurpación de funciones y viola la normativa sanitaria.

Omisión de información sobre diagnóstico y gravedad a personal y familiares

El equipo médico no comunicó ni a familiares clave ni al personal involucrado la naturaleza de la intervención ni el estado real de la paciente. La gravedad del cuadro postoperatorio fue atribuida falsamente a covid en lugar de a las complicaciones derivadas de la cirugía estética.

Atención hospitalaria y acceso a terapia intensiva bajo sospecha

Hay señales de que Nicole no recibió cuidados críticos en un área de terapia intensiva adecuada. El hospital reporta poseer instalaciones apropiadas, pero familiares dudan de la atención brindada y del apego a los protocolos de medicina crítica. Mr. Doctor realizó una llamada a la clínica para averiguar si contaban con área de terapia intensiva, sin embargo, le colgaron el teléfono al preguntar.

Expedición inmediata y parcial del certificado de defunción

El acta oficial, emitida en cuestión de minutos tras el deceso, según cuenta el padre de Paloma, refirió únicamente edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, omitiendo las cirugías practicadas y su posible relación causal con la muerte. La premura y la omisión han levantado sospechas sobre el proceso administrativo hospitalario.

Encubrimiento tras la muerte y retención de información al padre

La familia materna evitó informar al padre y al resto de familiares sobre el procedimiento realizado. La verdad solo se descubrió cuando la familia paterna revisó el cuerpo antes del sepelio y constató los implantes y cicatrices.

Falta de reporte y activación de protocolos legales y sanitarios por la clínica

Foto: RRSS

Ni el hospital ni el equipo quirúrgico informaron de forma inmediata y completa a la fiscalía o las autoridades sanitarias el fallecimiento de una menor en contexto quirúrgico, retrasando la intervención legal.

Demora en la intervención de autoridades judiciales y sanitarias

El inicio formal de la investigación correspondió al padre, que denunció el hecho y exigió la necropsia una vez develados los hechos, no a una acción espontánea o protocolaria del hospital o la autoridad sanitaria.

Acción tardía y restringida de colegios y asociaciones médicas

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva anunció solo después de la presión mediática que solicitó la suspensión provisional del cirujano y abrió una investigación interna, la cual no representa una suspensión automática de la cédula ni de la certificación profesional. Días después la Asociación borró su comunicado de las redes.

Gestión de documentación médica con posible conflicto de interés

Algunos trámites administrativos y validaciones oficiales fueron ejecutados o firmados por personas con relación directa o conflicto de interés con los acusados, lo que ensombrece la transparencia en la gestión de documentos clave.