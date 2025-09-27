Detienen a la madre y padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió por una cirugía estética

El padre de Nicole reveló que no autorizó que se le realizara la cirugía. Foto: RRSS

La madre y el padrastro de Paloma Nicole, joven de 14 años de edad que falleció por una cirugía estética, fueron detenidos este sábado por las autoridades del estado de Durango, ya que estarían involucrados en la realización de este procedimiento en la menor.

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó a Infobae México la detención de ambas personas, quienes son identificados como Paloma “E” y Víctor “R”.

Aunque las autoridades no brindaron mayor información acerca del motivo por el que fueron aprehendidos, se espera que en las próximas horas se den más detalles al respecto.

El padre de la menor, Carlos Arellano, denunció que no había dado su consentimiento para que fuera sometida a una cirugía estética, la cual se llevó a cabo por el padrastro de acuerdo con información consultada por esta casa editorial a la Fiscalía del Estado.

De acuerdo con su testimonio, brindado a Mr. Doctor, la madre de la adolescente le dijo que el pasado 11 de septiembre viajarían a la sierra de Durango para aislarse por un supuesto contagio de Covid-19, por lo que estarían incomunicados por falta de señal.

Nicole falleció tras presuntamente ser sometida a una cirugía estética. | Jovani Pérez

*Información en desarrollo...